Amazon और Paytm सहित दुनिया की कई बड़ी वेबसाइट ठप, ये है वजह

दुनिया भर की वेबसाइट्स एक साथ डाउन हो गई हैं. इस साल ये दूसरा मौका है जब ऐसा हो रहा है. इस बार DNS इश्यू बताया जा रहा है. दरअसल ये समस्या AKMAI की तरफ से जिससे वेबसाइट्स प्रभावित हुई हैं.

इन वेबसाइट्स में प्ले स्टेशनल नेटवर्क, स्टीम और यूपीएस शामिल हैं. रिपोर्ट के मुताबिक इश्यू Akamai एज के डीएनएस सर्विस में है.

भारतीय ऐप बेस्ट पेमेंट कंपनी Paytm पर भी दिक्कत आ रही है. लोग इस ऐप पर ट्रांजैक्शन नहीं कर पा रहे हैं. पेटीएम में भी ये समस्या Akamai की वजह से हो रही है.

अपडेट: Akamai के ताजा स्टेटमेंट के मुताबिक कंपनी ने इस इश्यू के लिए फिक्स जारी कर दिया है. कंपनी ने कहा है कि अब ऐसा लग रहा है कि वेबसाइट्स नॉर्मल काम करने लगी हैं. Akamai ने कहा है कि आगे भी इस इंपैक्ट को नजर में रखते हुए इसकी मॉनिटरिंग लगातार की जाएगी.

डेल्टा एयरलाइन्स, ऐमेजॉन अमेरिका, कॉल ऑफ ड्यूटी, एचबीओ मैक्स से लेकर कई बैंक की भी वेबसाइट्स डाउन हो चुकी हैं. Akamai की तरफ से स्टेटमेंट आ गया है.

Akamai is experiencing a service disruption. We are actively investigating the issue and will provide an update in 30 minutes.

Akamai के मुताबिक कंपनी सर्विस डिसरप्शन फेस कर रही है. इस मामले की जांच की जा रही है और अगले कुछ देर में कंपनी अपडेट लेकर आएगी.

DNS के बारे में बात करें तो ये एक तरह से इंटरनेट का मैप या फोनबुक कह सकते हैं. आप जिस वेबसाइट से लिए सर्च कर रहे होते हैं वो इसे आपके कंप्यूटर से मैच करता है.

We have implemented a fix for this issue, and based on current observations, the service is resuming normal operations. We will continue to monitor to ensure that the impact has been fully mitigated.