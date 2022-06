WhatsApp Update: वॉट्सऐप पर आया गजब फीचर, जिसे चाहेंगे वही देख पाएगा प्रोफाइल फोटो, जानिए कैसे करेगा काम

इंस्टैंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म WhatsApp लगातार नए फीचर्स जोड़ रहा है. ऐप ने हाल में ही एंड्रॉयड से iOS पर चैट बैकअप का फीचर जोड़ा है. इसके अलावा ग्रुप मेंबर्स की लिमिट को बढ़ा दिया गया है. इस प्लेटफॉर्म पर अब आप ज्यादा बड़ी फाइल्स को ट्रांसफर कर सकते हैं. ऐसे तमाम नए फीचर्स WhatsApp पर आ चुके हैं.

ऐप पर प्राइवेसी से जुड़ा एक ऐसा फीचर आया है, जिसका लोगों को लंबे समय से इंतजार था. अब आप अपनी मर्जी से तय कर सकेंगे कि कौन आपकी प्रोफाइल फोटो, अबाउट और लास्ट सीन देख सकता है.

इस पर भी आपको स्टेटस की तरह एक नया ऑप्शन मिल गया है, जिसकी मदद से आप ये तय कर सकेंगे कि आपके कॉन्टैक्ट्स में से कौन प्रोफाइल फोटो नहीं देख सकता है. आइए जानते हैं वॉट्सऐप के लेटेस्ट फीचर की डिटेल्स.

क्या है नया फीचर?

वॉट्सऐप पर अभी तक आपको प्रोफाइल फोटो, लास्ट सीन और अबाउट के लिए तीन विकल्प मिलते थे. प्राइवेसी सेटिंग में आप इन फीचर्स के लिए Everyone, My Contacts और Nobody ऑप्शन का ही यूज कर सकते थे.

ऐप ने इस लिस्ट में चौथा ऑप्शन भी जोड़ दिया है, जो My Contacts Except है. यानी अब यूजर्स के कंट्रोल में होगा कि कौन उनकी प्रोफाइल फोटो, लास्ट सीन और अबाउट देख सकता है. यह फीचर एंड्रॉयड और iOS दोनों ही यूजर्स के लिए जारी किया गया है.

इस तरह से कर सकते हैं सेटिंग

अगर आप एक एंड्रॉयड यूजर हैं, तो इस फीचर को यूज करने के लिए आपको कुछ स्टेप फॉलो करने होंगे. सबसे पहले आपको WhatsApp ओपन करना होगा. यहां आपको More options > Settings > Account > Privacy पर जाना होगा. अब आपको प्रोफाइल फोटो से लेकर लास्ट सीन तक हर फीचर के लिए चारो ऑप्शन मिलेंगे.

वहीं अगर आप iOS यूजर हैं, तो आपको Settings > Account > Privacy पर जाना होगा. इसके बाद आपको प्रोफाइल फोटो, लास्ट सीन, अबाउट, स्टेटस जैसे ऑप्शन मिलेंगे. यहां से आप तय सकते हैं कि कौन आपकी प्रोफाइल फोटो देख सकता है.