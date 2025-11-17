शशि थरूर गले में लॉकेट की तरह पहनते हैं ये खास एयर प्यूरिफायर, कीमत है कम, मिलती है साफ हवा

कांग्रेस सांसद शशि थरूर को अक्सर गले में वियरेबल एयर प्यूरिफायर पहने हुए देखा जाता है. पिछले कई सालों से लगातार वो एयर प्यूरिफायर अपने गले में लॉकेट की तरह की पहनते हैं.

मार्केट में कई तरह के एयर प्यूरिफायर आते हैं. वियरेबल एयर प्यूरिफायर आउटडोर के लिए होते हैं जहां. ख़ास तौर पर दिल्ली जैसे शहर जहां AQI विंटर्स में 500 पार कर जाता है और हवा पूरी तरह जहरीली हो जाती है.

ई-कॉमर्स पर कई नेक-हैंगिंग या वियरेबल एयर प्यूरिफ़ायर 3,000-4,000 रुपये के रेंज में दिख जाते हैं. कुछ ब्रांड्स की लिस्टिंग में कीमत लगभग ₹3,399 जैसा आता है, खासतौर पर सेल के समय ये और सस्ता मिल जाता है. मतलब, अब ये गैजेट महंगे वाले ब्रांड तक सीमित नहीं रह गए.

टेक्नॉलॉजी आसान भाषा में दो तरह की मिलती है. पहला है छोटा HEPA-टाइप फिल्टर साथ में माइक्रो फैन. ये फीजिकल तौर पर हवा से पार्टिकल्स छानता है और HEPA फिल्टर का फायदा साइंटिफिक प्रूवेन भी है.

दूसरा होता है आयोनाइज़र/एनियन-जेनरेटर टाइप, जो हवा में चार्जड आयन छोड़कर पार्टिकल्स को जमाने या नीचे गिराने का दावा करते हैं. बड़े रूम-प्यूरिफ़ायर्स में HEPA वाली यूनिटें बेहतर और परखा हुआ ऑप्शन माना जाता है. आयन बेस्ड एयर प्यूरिफायर उतने इफेक्टिव नहीं होते हैं.

वियरेबल एयर प्यूरिफायर सिर्फ़ आपके ब्रीदिंग ज़ोन यानी नाक-मुंह के आसपास की हवा को थोड़ा सुधार सकता है. ये कमरे की पूरी हवा जितनी सफाई ये नहीं दे सकता. कुछ रिसर्च में दिखा है कि पर्सनल क्लीनर फाइन पार्टिकल्स घटा सकते हैं और कुछ मामलों में अलर्जिक लक्षण थोड़े कम हुए भी रिपोर्ट हुए हैं, पर ये असर डिवाइस के हिसाब से बदल सकता है. यानी जितनी अच्छी क्वॉलिटी का प्यूरिफायर उतनी इफेक्टिव एयर क्लीनिंग.

वियरेबल एयर प्यूरिफायर के साइड इफेक्ट्स भी हैं!

कई आयोनाइज़र-टाइप पर्सनल प्यूरिफ़ायर ठंडे प्लाज़्मा या आयन जनरेट करके काम करते हैं और कुछ मामलों में ये ओज़ोन भी बनाते हैं. ओज़ोन खुद फेफड़ों के लिए हानिकारक हो सकता है, खासकर बच्चों और अस्थमा मरीजों के लिए. इसलिए खरीदते वक्त यह जरूर चेक करें कि डिवाइस ओज़ोन-एमिशन सेफ लिमिट के अंदर है या नहीं.

अगर आप रोज़ाना बाहर निकलते हैं और एक एक्स्ट्रा-लेयर चाहिए, तो सही-क़िस्म का वियरेबल प्यूरिफ़ायर मदद कर सकता है. कई वियरेबल एयर प्यूरिफायर में भी हेपा फिल्टर दिए जाते हैं उसे ही चुनें. लेकिन आयन बेस्ड भी पर्पस सर्व कर सकते हैं.

हालांकि इन वियरेबल एयर प्यूरिफायर को HEPA-बेस्ड रूम प्यूरिफ़ायर की जगह न समझें. खरीदते समय ब्रांड-टेस्ट रिपोर्ट, ओज़ोन-लेवल, रिटर्न-पॉलिसी और बैटरी-लाइफ़ ज़रूरी देखिए. और किसी भी सेलिब्रिटी के पहनने को गारंटी न मानिए, क्योंकि ये प्रोमोशन भी हो सकता है.

