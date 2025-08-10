Vivo V60 भारत में 12 अगस्त को होगा लॉन्च, मिलेंगे तीन 50MP के कैमरा सेंसर और 6,500mAh की बैटरी

Vivo भारत में अपना नया स्मार्टफोन लॉन्च करने जा रहा है, जिसका नाम Vivo V60 है. यह स्मार्टफोन भारत में 12 अगस्त को लॉन्च होगा, जिसकी जानकारी खुद कंपनी कंफर्म कर चुकी है. इस स्मार्टफोन के कुछ स्पेसिफिकेशन्स को लेकर कंपनी ऑफिशियली टीज कर चुकी है.

Vivo V60 में यूजर्स को Snapdragon 7 Gen 4 चिपसेट और 6,500mAh की बैटरी मिलेगी. साथ ही इसमें बैक पैनल पर Zeiss-brand का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप यूज किया है. इसमें कई आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (AI) पावर्ड मोड्स भी शामिल होंगे.

Vivo V60 भारत में मंगलवार को लॉन्च होगा. इससे पहले इस हैंडसेट को लेकर कई डिटेल्स सामने आ चुकी हैं. यहां हम आपके इसके फीचर्स के बारे में डिटेल्स में बताते हैं, जो हमने ऑफिशियल टीजर, रेंडर्स और लीक्स से लिए हैं. आइए इनके बारे में डिटेल्स में जानते हैं.

Vivo V60 की संभावित कीमत

रिपोर्टस के मुताबिक, Vivo V60 की कीमत 35 हजार रुपये से लेकर 40 हजार रुपये के बीच हो सकती है. बताते चलें कि Vivo V50 की शुरुआती कीमत 34,999 रुपये थी, जिसमें 8GB + 128GB वेरिएंट मिलता था.

Advertisement

यह भी पढ़ें: स्मार्टफोन खरीदने से पहले जरूर देखें ये लिस्ट, बेस्ट फीचर्स से लैस हैं ये फोन्स

Vivo V60 के फीचर्स

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, Vivo V60 में 6.67-inch AMOLED डिस्प्ले दिया जा सकता है. इसमें 1.5K Resolution डिस्प्ले और 120Hz का रिफ्रेश रेट्स डिस्प्ले मिलता है. इसमें पंच होल कटआउट का यूज किया जा सकता है, जिसमें सेल्फी कैमरा को फिट किया जाएगा.

Vivo V60 का प्रोसेसर

Vivo पहले ही कंफर्म कर चुका है कि इस अपकमिंग हैंडसेट में Snapdragon 7 Gen 4 चिपसेट का यूज किया जाएगा. कंपनी का दावा है कि यह पुराने मॉडल की तुलना में कई सारे अपग्रेड्स और बेहतर परफोर्मेंस के साथ आता है.

यह स्मार्टफोन Android 15 बेस्ड Funtouch OS 15 पर काम करता है. यह स्मार्टफोन कई AI पावर्ड फीचर्स के साथ आता है. Gemini Live, AI Captions, AI Smart Call Assistant और AI Magic जैसे ऑप्शन हैं.

यह भी पढ़ें: Realme ने लॉन्च किए दो 5G स्मार्टफोन्स, मिलेगा 50MP का फ्रंट कैमरा और 7000mAh की बैटरी

Vivo V60 का कैमरा सेटअप

Vivo V60 की टीजर इमेज से पता चलता है कि इसमें बै पैनल पर ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप का यूज किया जाएगा, जो Zeiss-branded का होगा. इसमें 50MP का प्राइमरी कैमरा लेंस दिया है, जो Sony lMX766 सेंसर के साथ आता है. इसमें 50-Megapixel Telephoto कैमरा लेंस दिया है.

---- समाप्त ----