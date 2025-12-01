scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

साइबर मंडे सेल : मिल रहा 65 परसेंट तक का ऑफ, iPhone से होम एप्लाइसेंस तक पर बंपर ऑफर

ईकॉमर्स प्लेटफॉर्म विजय सेल्स पर एक साइबर मंडे सेल्स जारी है, जिसमें 65 परसेंट तक का ऑफ मिल रहा है. इस सेल के दौरान iPhone, एंड्रॉयड स्मार्टफोन, स्मार्टवॉच, TWS और होम एप्लाइसेंस आदि को ऑफर्स के साथ खरीदा जा सकता है. यहां सभी कैटेगरी के साथ उनकी शुरुआती कीमत के बारे में बताया गया है. आइए इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं.

Advertisement
X
विजय सेल्स पर जारी है साइबर मंडे सेल. (Photo: Unsplash.com)
विजय सेल्स पर जारी है साइबर मंडे सेल. (Photo: Unsplash.com)

Amazon-Flipkart के अलावा भी ढेरों प्लेटफॉर्म हैं, जहां सेल जारी है. विजय सेल्स पर साइबर मंडे सेल जारी है, जिसका बैनर पोस्टर ऑफिशियल पोर्टल पर लिस्टेड है. पोस्टर पर लिस्टेड डिटेल्स में बताया है कि इस सेल के दौरान स्मार्टफोन, लैपटॉप, आईफोन, ब्लूटूथ स्पीकर और पर्सनल ऑडियो प्रोडक्ट आदि लिस्टेड हैं. 

Vijay Sales के बैनर पर बताया है कि यूजर्स 65 परसेंट तक के ऑफ का फायदा उठा सकते हैं. इस सेल के दौरान किचन एप्लाइसेंस और स्मॉल एप्लाइसेंस मौजूद हैं. 

iPhone पर मिल रहा है बंपर 

सम्बंधित ख़बरें

iQOO 15
बेहद पावरफुल है iQOO 15, लेकिन खरीदने से पहले ये रिव्यू जरूर पढ़ें 
Wobble
देसी कंपनी ने लॉन्च किया 50MP फ्रंट कैमरे वाला फोन, इतनी है कीमत 
गूगल मैप के गलत डायरेक्शन के चलते जंगल में फंसे 5 इंजीनियर. (Photo: Representational )
Google की बड़ी तैयारी, पूरी तरह बदल जाएगी मोबाइल स्क्रीन, ज्यादा चलेगी बैटरी 
OnePlus 15
बढ़ने वाली हैं स्मार्टफोन्स की कीमतें, इस वजह से हो रहे हैं महंगे  
Smartphone
अब सभी स्मार्टफोन में मिलेगा ये ऐप, चाहकर भी नहीं कर पाएंगे डिलीट 

विजय सेल्स पर साइबर मंडे सेल जारी है और इस सेल के दौरान iPhone की शुरुआती कीमत 39,900 रुपये है. इस सेल के दौरान iPhone 13, 14, 15, 16 और iPhone 17 तक शामिल हैं. यहां आप चाहें तो आईफोन प्रो वेरिएंट को भी खरीद सकते हैं. 

यह भी पढ़ें: अब सभी स्मार्टफोन में मिलेगा ये ऐप, चाहकर भी नहीं कर पाएंगे डिलीट, ठगी और चोरी दोनों रोकेगा

एंड्रॉयड स्मार्टफोन पर बंपर ऑफर 

एंड्रॉयड स्मार्टफोन को भी साइबर मंडे सेल के दौरान सस्ते में खरीदा जा सकेगा. सेल पोस्टर पर लिस्टेड डिटेल्स में बताया है कि एंड्रॉयड स्मार्टफोन की शुरुआती कीमत 6499 रुपये है. सेल के दौरान सैमसंग,रियलमी, रेडमी आदि ब्रांड के स्मार्टफोन लिस्टेड हैं. 

Advertisement

सस्ते में मिल रही TWS

सेल के दौरान TWS को सस्ते में खरीदा जा सकेगा. यहां पर्सनल ऑडियो की कैटेगरी पर शुरुआती कीमत 489 रुपये बताई गई है. इसमें पोर्टेबल स्मॉल स्पीकर्स भी मौजूद हैं. इसके अलाव ब्लूटूथ स्पीकर्स सेगमेंट की शुरुआती कीमत 899 रुपये है. 

यह भी पढ़ें: देसी कंपनी Wobble ने लॉन्च किया दमदार स्मार्टफोन, मिलेगा 50MP का फ्रंट कैमरा

स्मार्टवॉच पर भी बंपर ऑफर 

स्मार्टवॉच को साइबर मंडे सेल के दौरान सस्ते में खरीद सकते हैं. यहां स्मार्टवॉच की शुरुआती कीमत 1299 रपये लिस्टेड है. यहां कई वॉच मौजूद हैं. यहां Apple Watch भी लिस्टेड है. 

किचन एप्लाइसेंस भी मौजूद 

सेल के दौरान किचन एप्लाइसेंस को भी सस्ते में खरीदा जा सकेगा. यहां इलेक्ट्रिक चिम्नी, टोस्टर, मिक्सर ग्रान्डनर को खरीदा जा सकेगा. शुरुआती कीमत 449 रुपये लिस्टेड है. इसके अलावा गीजर, हीटर को भी सेल में लिस्टेड किया है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement