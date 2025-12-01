साइबर मंडे सेल : मिल रहा 65 परसेंट तक का ऑफ, iPhone से होम एप्लाइसेंस तक पर बंपर ऑफर

Amazon-Flipkart के अलावा भी ढेरों प्लेटफॉर्म हैं, जहां सेल जारी है. विजय सेल्स पर साइबर मंडे सेल जारी है, जिसका बैनर पोस्टर ऑफिशियल पोर्टल पर लिस्टेड है. पोस्टर पर लिस्टेड डिटेल्स में बताया है कि इस सेल के दौरान स्मार्टफोन, लैपटॉप, आईफोन, ब्लूटूथ स्पीकर और पर्सनल ऑडियो प्रोडक्ट आदि लिस्टेड हैं.

Vijay Sales के बैनर पर बताया है कि यूजर्स 65 परसेंट तक के ऑफ का फायदा उठा सकते हैं. इस सेल के दौरान किचन एप्लाइसेंस और स्मॉल एप्लाइसेंस मौजूद हैं.

iPhone पर मिल रहा है बंपर

विजय सेल्स पर साइबर मंडे सेल जारी है और इस सेल के दौरान iPhone की शुरुआती कीमत 39,900 रुपये है. इस सेल के दौरान iPhone 13, 14, 15, 16 और iPhone 17 तक शामिल हैं. यहां आप चाहें तो आईफोन प्रो वेरिएंट को भी खरीद सकते हैं.

एंड्रॉयड स्मार्टफोन पर बंपर ऑफर

एंड्रॉयड स्मार्टफोन को भी साइबर मंडे सेल के दौरान सस्ते में खरीदा जा सकेगा. सेल पोस्टर पर लिस्टेड डिटेल्स में बताया है कि एंड्रॉयड स्मार्टफोन की शुरुआती कीमत 6499 रुपये है. सेल के दौरान सैमसंग,रियलमी, रेडमी आदि ब्रांड के स्मार्टफोन लिस्टेड हैं.

सस्ते में मिल रही TWS

सेल के दौरान TWS को सस्ते में खरीदा जा सकेगा. यहां पर्सनल ऑडियो की कैटेगरी पर शुरुआती कीमत 489 रुपये बताई गई है. इसमें पोर्टेबल स्मॉल स्पीकर्स भी मौजूद हैं. इसके अलाव ब्लूटूथ स्पीकर्स सेगमेंट की शुरुआती कीमत 899 रुपये है.

स्मार्टवॉच पर भी बंपर ऑफर

स्मार्टवॉच को साइबर मंडे सेल के दौरान सस्ते में खरीद सकते हैं. यहां स्मार्टवॉच की शुरुआती कीमत 1299 रपये लिस्टेड है. यहां कई वॉच मौजूद हैं. यहां Apple Watch भी लिस्टेड है.

किचन एप्लाइसेंस भी मौजूद

सेल के दौरान किचन एप्लाइसेंस को भी सस्ते में खरीदा जा सकेगा. यहां इलेक्ट्रिक चिम्नी, टोस्टर, मिक्सर ग्रान्डनर को खरीदा जा सकेगा. शुरुआती कीमत 449 रुपये लिस्टेड है. इसके अलावा गीजर, हीटर को भी सेल में लिस्टेड किया है.

