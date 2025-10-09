Urban ने लॉन्च किया बैटरी वाला ब्लेंडर, नहीं रहेगी बिजली जाने की टेंशन

Urban ने अपने पोर्टफोलियो को एक्सपैंड करते हुए किचन अप्लायंस में एंट्री की है. कंपनी ने अपना Nuvo पोर्टेबल ब्लेंडर लाइनअप लॉन्च किया है. इसके साथ ही ऑडियो और वियलेबल कैटेगरी में मौजूद Urban ने अब लाइफस्टाइल और वेलनेस टेक सेगमेंट में भी एंट्री कर ली है. इस कैटेगरी में कंपनी ने पहला प्रोडक्ट लाइनअप लॉन्च कर दिया है.

Nuvo सीरीज में कंपनी ने पोर्टेबिलिटी, परफॉर्मेंस और डेली यूज में आसानी पर फोकस किया है. इस सीरीज में कंपनी ने चार मॉडल्स को लॉन्च किया है, जो दमदार फीचर्स के साथ आते हैं. इसकी सबसे बड़ी खासियत इनका कॉम्पैक्ट और पावरफुल होना है. आइए जानते हैं इनकी डिटेल्स.

क्या है इसमें खास?

इस लाइनअप में ब्रांड ने चार मॉडल- Nuvo 450, Nuvo 500, Nuvo 600 और Nuvo Max को लॉन्च किया गया है. सभी मॉडल्स कैपेसिटी और डिजाइन में एक दूसरे से अलग हैं. इन्हें अलग-अलग जरूरों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. ये ब्लेंडर 20,000 RPM वाले कॉपर कोर हाई परफॉर्मेंस मोटर के साथ आते हैं.

कंपनी का दावा है कि सिर्फ 30 सेकेंड में ये ब्लेंडर आइस और नट्स को तोड़कर स्मूदी तैयार कर सकता है. अच्छी बात ये है कि आप इसे चार्ज करके इस्तेमाल कर सकते हैं. यानी बिजली ना होने पर भी आप इस ब्लेंडर का इस्तेमाल कर सकेंगे, क्योंकि इसमें बैटरी से पावर मिलती है. फुल चार्ज होने के बाद ये 20 बार ब्लेंड कर सकता है.

चूंकि ये कॉम्पैक्ट और वजन में हल्का है इसलिए आप सफर के दौरान इसे आसानी से अपने साथ कैरी कर सकते हैं. Nuvo 450 में आपको 450ml की कैपेसिटी मिलेगी. इसकी तरह Nuvo 500 में 500ml और Nuvo 600 में 600ml की कैपेसिटी मिलेगी. मैक्स इस सीरीज का प्रीमियम मॉडल है, जो दो जार के साथ आता है. एक जार 500ml का और दूसरा 300ml का है.

कितनी है कीमत?

Urban Nuvo सीरीज को आप कंपनी की आधिकारिक वेसबाइट और ऑफलाइन रिटेल शॉप्स से खरीद पाएंगे. ये सभी ब्लैक, वॉइट, पिंक और ब्लू कलर में मिलेंगे. इनके साथ कंपनी 1 साल की वारंटी भी दे रही है. Nuvo 450 की कीमत 1,999 रुपये, Nuvo 500 की 2199 रुपये, Nuvo 600 की 2499 रुपये और Nuvo Max की 2599 रुपये है.

