Twitter में आया Quote Tweet का फ़ीचर, जानें इससे क्या होंगे फायदे

माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट Twitter पर ‘Quote Tweets’ फीचर लाइव हो चुका है. कुछ समय पहले तक ये फ़ीचर टेस्टिंग के दौरान देखा गया था और अब ये ऑफिशियल हो चुका है, यानी आप भी इसे यूज कर सकते हैं.

ट्विटर ने कहा है, ‘कमेंट्स के साथ किए गए रीट्वीट्स को कोट ट्वीट्स कहा जाएगा. ट्वीट पर टैप करने, और यहाँ से Quote Tweets सेलेक्ट करके सभी को एक जगह देख सकेंगे’

Twitter के मुताबिक़ Retweets with Comment को Quote Tweets में बदला जा रहा है. कोट ट्वीट रीट्वीट के बगल में दिखेगा. कंपनी कोट ट्वीट को रीट्वीट विद कॉमेन्ट के नाम से टेस्ट कर रही थी.

ट्वीट को कितने लोगों ने कुछ लिख कर रीट्वीट किया है. इससे पहले तक ये प्रावधान नहीं था. सिर्फ़ ये देखा जा सकता था कि कितने रीट्वीट हुए हैं.

Tweets about a Tweet add more to the conversation, so we’ve made them even easier to find.



Retweets with comments are now called Quote Tweets and they've joined the Tweet detail view. Tap into a Tweet, then tap "Quote Tweets" to see them all in one place. pic.twitter.com/kMqea6AC80