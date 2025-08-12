Sony ने भारत में लॉन्च किए दमदार स्पीकर्स, लगभग 85 हजर रुपये है कीमत, जानिए फीचर्स

Sony इंडिया ने ULT पावर साउंड सीरीज का सेकेंड जनरेशन लॉन्च कर दिया है. इस सीरीज में दो वायरलेस पार्टी स्पीकर- ULT Tower 9 और ULT Tower 9AC के साथ दो वायरलेस ब्लूटूथ स्पीकर शामिल हैं. कंपनी ने ULF Field 5 और ULT Field 3 को लॉन्च किया है.

इसके अलावा कंपनी ने वायरलेस माइक ULT MIC1 को लॉन्च किया है. ये सभी स्पीकर ULT बटन के साथ आते हैं, जो बेस को एन्हांस करता और मल्टीपल साउंड मोड्स देता है. कंपनी का कहना है कि इस लाइनअप को इनडोर और आउटडोर दोनों ही यूज के लिए तैयार किया गया है. आइए जानते हैं इनकी डिटेल्स.

कितनी है कीमत और कब से होगी सेल?

Sony ULT पावर साउंड सीरीज- ULT Tower 9, ULT Tower 9AC, ULT Field 5, ULT Field 3, ULT MIC1 को आप सोनी के रिटेल स्टोर, सोनी सेंटर, एक्सक्लूसिव आउटलेट और प्रमुख रिटेल स्टोर्स से खरीद सकते हैं. कंपनी ने लॉन्च ऑफर का भी ऐलान किया है.

इस ऑफर के तहत ULT Tower 9 और Tower 9AC को खरीदने पर 19,990 रुपये का सोनी वायरलेस माइक फ्री मिलेगा. ULT Tower 9 को कंपनी ने 84,990 रुपये में लॉन्च किया है, जबकि ULT Tower 9AC की कीमत 69,990 रुपये है. ULT Field 5 को आप 24,990 रुपये में और ULT Field 3 को 17,990 रुपये में खरीद सकते हैं. जबकि ULT MIC1 की कीमत 14,990 रुपये है.

क्या हैं इनमें खास?

Sony ULT Tower 9 और ULT Tower 9AC में सोनी पावर साउंड और सलेक्टेबल बेस मोड मिलते हैं. ये पार्टी स्पीकर हैं, जो 360 डिग्री पार्टी साउंड और पार्टी लाइट इफेक्ट के साथ आते हैम. इनका इस्तेमाल आप TV साउंड बूस्टर, कैरोके सेटअप या गिटार इनपुट के लिए कर सकते हैं.

दोनों ही वाटर रेजिस्टेंट टॉप पैनल के साथ आते हैं. ULT Tower 9 में 25 घंटे की बैटरी लाइफ मिलती है. इसमें क्विक चार्जिंग का भी सपोर्ट दिया गया है. वहीं ULT Tower 9AC में भी आपको Tower 9 वाले ही फीचर्स मिलते हैं, लेकिन इसमें बैटरी नहीं मिलेगी. इसे आप प्लग एंड प्ले की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं.

ULT Field 5 एक पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर, जो ULT पावर साउंड और डीप बेस आउटपुट के साथ आता है. इसमें भी आपको 25 घंटे तक की बैटरी लाइफ मिलेगी. ये स्पीकर IP67 रेटिंग के साथ आता है. ULT Field 3 में आपको 24 घंटे की बैटरी लाइफ मिलती है और भी एक पोर्टेबल स्पीकर है.

