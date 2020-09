21 सितंबर को Narzo 20 सीरीज के साथ भारत में लॉन्च होगा Realme UI 2.0

एंड्रॉयड 11 बेस्ड कंपनी के कस्टम स्किन Realme UI 2.0 को 21 सितंबर को लॉन्च किया जाएगा. इसकी लॉन्चिंग Realme Narzo 20 सीरीज के साथ की जाएगी. आपको बता दें Realme X50 Pro यूजर्स को एंड्रॉयड 11 प्रीव्यू रिलीज पहले ही दे दिया गया है. अब इसे Narzo 20 सीरीज के लिए भी जारी किया जाएगा.

रियलमी ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है कि एंड्रॉयड 11 बेस्ड Realme UI 2.0 को 21 सितंबर को लॉन्च किया जाएगा. इस सीरीज के तहत Realme Narzo 20, Realme Narzo 20 Pro और Realme Narzo 20A की लॉन्चिंग भारत में की जाएगी. ये फोन्स नए Realme UI 2.0 पर चलेंगे. रियलमी ने कहा कि वो उन पहली कंपनियों में से है जिसने लेटेस्ट एंड्रॉयड 11 OS को एडैप्ट किया है.

डिजिटल लॉन्च इवेंट की शुरुआत 12.30pm IST से होगी और इसकी लाइव स्ट्रीमिंग रियलमी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे- ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए की जाएगी.

