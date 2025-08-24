scorecardresearch
 

Realme ला रहा 10000mAh की बैटरी वाला फोन, मिल सकती है 320W की फास्ट चार्जिंग

रियलमी जल्द ही एक नया स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है. ये फोन 10000mAh की बैटरी के साथ लॉन्च हो सकता है. हालांकि, कंपनी ने आधिकारिक रूप से बैटरी स्पेक्स को कन्फर्म नहीं किया है. ब्रांड ने इस साल की शुरुआत में 10000mAh की बैटरी वाला कॉन्सेप्ट फोन अनवील किया था. आइए जानते हैं इस हैंडसेट में क्या कुछ खास हो सकता है.

Realme GT 7 सीरीज मई में लॉन्च हुई थी. (Photo: Realme)
Realme जल्द ही भारत में एक नया स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है. कंपनी ने अपकमिंग फोन को लेकर टीजर ड्रॉप करने शुरू कर दिए हैं, जो बड़ी बैटरी के साथ आएगा. ब्रांड ने इस हैंडसेट का नाम कन्फर्म नहीं किया है. अपकमिंग फोन में बेहतर वायर्ड चार्जिंग स्पीड मिलेगी. ब्रांड ने इस साल की शुरुआत में 10000mAh की बैटरी वाला कॉन्सेप्ट फोन पेश किया था.

वहीं इस साल अप्रैल में कंपनी ने Realme GT 7 सीरीज को चीन में लॉन्च किया था, जो बाद में भारत में लॉन्च हुई. ये सीरीज 7200mAh की बैटरी के साथ आती है. भारत में कंपनी ने इस हैंडसेट सीरीज को 7000mAh की बैटरी के साथ लॉन्च किया था. उम्मीद है कि अपकमिंग फोन इसी सीरीज का हिस्सा होगा. 

कब लॉन्च होगा फोन?

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर रियलमी ने नया फोन टीज किया है. ये स्मार्टफोन 27 अगस्त को लॉन्च होगा, जिसे कंपनी ने टीज करते हुए '1x000mAh' बैटरी लिखा है. यहां पर दिख रहा x शायद 10,000mAh की बैटरी की ओर इशारा कर रहा है. अगर ऐसा होता है, तो ये कंपनी का सबसे बड़ी बैटरी वाला फोन होगा. 

यह भी पढ़ें: Realme P4 5G सीरीज लॉन्च, 7000mAh की बैटरी और 50MP का फ्रंट कैमरा, कई हजार का डिस्काउंट

इसके अलावा ब्रांड 320W की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दे सकता है. हालांकि, फोन के स्पेसिफिकेशन्स की ज्यादा जानकारी नहीं है. कंपनी ने मई में Realme GT कॉन्सेप्ट फोन को रिवील किया था, जिसमें 10,000mAh की बैटरी दी गई थी, जो 320W की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है. 

Realme GT7 सीरीज के फीचर्स

रियलमी ने Realme GT 7T को इस साल मई में भारत में लॉन्च किया था. ये स्मार्टफोन 6.8-inch के डिस्प्ले के साथ आता है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है. स्मार्टफोन MediaTek Dimensity 8400 Max प्रोसेसर के साथ आता है. इसमें 12GB RAM और 512GB स्टोरेज का ऑप्शन मिलता है. 

यह भी पढ़ें: Realme C71 4G भारत में लॉन्च, मिलती है 6300mAh की बैटरी, 8 हजार रुपये से कम है कीमत

फोन में 50MP के मेन लेंस और 8MP के अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस के साथ आता है. वहीं कंपनी ने फ्रंट में 32MP का सेल्फी कैमरा दिया है. इसके साथ ही कंपनी ने Realme GT 7 को लॉन्च किया था, जो 6.78-inch के AMOLED डिस्प्ले के साथ आता है. इसमें MediaTek Dimensity 9400e प्रोसेसर मिलता है.

ये फोन 50MP के मेन लेंस, 50MP के टेलीफोटो लेंस और 8MP के अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस के साथ आता है. वहीं फ्रंट में कंपनी ने 32MP का सेल्फी कैमरा दिया है.

