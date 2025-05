Nothing Phone 3 का लॉन्च कन्फर्म, क्या iPhone और OnePlus को दे पाएगा टक्कर

Nothing Phone 3 Launch Date: यूरोपियन स्मार्टफोन ब्रांड Nothing अपना नया स्मार्टफोन लेकर आ रहा है. कंपनी का अपकमिंग हैंडसेट Nothing Phone 3 इस साल जुलाई में लॉन्च होने वाला है. ब्रांड का कहना है कि ये डिवाइस उनका फ्लैगशिप फोन होगा, जिसमें टॉप नॉच फीचर्स मिलेंगे. हालांकि, फीचर्स को लेकर कंपनी ने कोई खास जानकारी नहीं दी है.

Advertisement

X