Nothing Phone 1 खरीदने का आज बंपर चांस, Flipkart के इस ऑफर को न करें मिस!

Flipkart Big Billion Days Sale 2022 23 सितंबर से शुरू होने वाली है. इस सेल में कंपनी हाल ही में लॉन्च हुए Nothing Phone 1 पर भी छूट देगी. लेकिन, सेल शुरू होने से पहले ही इसे काफी सस्ते में खरीदने का आपके पास मौका है. इससे Nothing Phone 1 पर 5000 रुपये तक की छूट पा सकते हैं.

Flipkart Big Billion Days Sale से पहले कंपनी ने घोषणा की इस फोन को 20 सितंबर यानी आज काफी कम कीमत पर खरीदा जा सकता है. इसके अलावा कंपनी इस पर एक्सचेंज ऑफर भी दे रही है. ये एक लिमिटेड टाइम ऑफर है.

Catch Me If You Can Sale का ले सकते हैं फायदा

इसका नाम कंपनी ने Catch Me If You Can Sale रखा है. इससे यूजर्स के पास बिग बिलियन डेज सेल से पहले Nothing Phone 1 यूज करने का मौका रहेगा. Nothing Phone 1 को आज डिस्काउंट के साथ फ्लिपकार्ट पर दोपहर 12 बजे से उपलब्ध करवाया जाएगा.

ICICI और एक्सिस बैंक के कस्टमर्स को इस फोन को सेल में खरीदने पर 10 परसेंट का इंस्टैंट डिस्काउंट दिया जाएगा. इससे इस फोन की कीमत 28,999 रुपये से शुरू होगी. कंपनी इस हैंडसेट के साथ 3000 रुपये तक एक्सचेंज ऑफर भी दे रही है.

आपको बता दें कि Nothing ने अपने स्मार्टफोन Nothing Phone 1 की कीमत में 1000 रुपये का इजाफा किया था. इस वजह से इसके फोन की कीमत 33,999 रुपये से शुरू होती है. ये कीमत इसके बेस वैरिएंट के लिए है.

बेस वैरिएंट में 8GB रैम के साथ 128GB का स्टोरेज दिया गया है. इसके अलावा 8GB रैम और 256GB स्टोरेज वैरिएंट की कीमत 36,999 रुपये रखी गई है. जबकि टॉप मॉडल 12GB रैम और 256GB स्टोरेज के साथ आता है. इसकी कीमत 39,999 रुपये रखी गई है. Nothing Phone 1 कंपनी का पहला स्मार्टफोन है जिसे भारत में जुलाई में लॉन्च किया गया था.