कहीं फोन की सांसे ना रोक दें गलत मोबाइल कवर, कुछ दिनों में हो सकता है खराब

स्मार्टफोन आज के समय में एक जरूरी गैजेट है. इसकी मदद से कॉलिंग, गेमिंग, AI, फोटो और वीडियोग्राफी आदि का यूज करते हैं. इसको मूवी और OTT आदि देखने में यूज करते हैं. बहुत से लोग महंगे स्मार्टफोन खरीदते हैं और उस पर अट्रैक्टिव फोन कवर तक लगाते हैं.
आप जानते हैं कि फोन पर यूज होने वाला कवर आपके मोबाइल की 'सांसों' को रोक सकता है. इसके बाद स्मार्टफोन हैंग होना शुरू हो जाएगा, बैटरी खराब हो सकती है और उसमें कई प्रॉब्लम नजर आ सकती हैं. यहां तक कि मोबाइल में ब्लास्ट भी हो सकता है.
फोन हीट कब जनरेट होती है
सबसे पहले बात करते हैं कि मोबाइल के अंदर बैटरी, चिपसेट, एंटीना, डिस्प्ले और बहुत से हार्डवेयर पार्ट्स होते हैं. मोबाइल जब हैवी टास्क करता है तो पूरा मैकेनिज्म काम करता है. इसकी वजह से हीट भी जनरेट होती है.
टेम्प्रेचर कंट्रोल करना जरूरी
मोबाइल का मैकेनिज्म अपनी पूरी काबिलियत पर काम कर सके,उसके लिए उसका टेम्प्रेचर कंट्रोल रखना जरूरी होता है. इसके लिए कंपनियां फोन के टेम्प्रेचर को कंट्रोलन करने के लिए बैक पैनल, होल, फैन और कूलिंग चैम्बर का यूज करती हैं.
गलत फोन कवर कूलिंग सिस्टम को बिगाड़ सकता है
स्मार्टफोन का गलत कवर कूलिंग सिस्टम को प्रभावित कर सकता है. साथ ही उसके होल आदि को बंद कर सकता है.
फोन को बेहतर ड्यूरेबिलिटी देने के लिए कई लोग मोटे और रग्ड कवर का यूज करते हैं. मोबाइल कवर की वजह से हीट ट्रैप हो जाती है. इससे मैकेनिज्म की स्पीड प्रभावित हो सकती है.
खराब हो जाएगी बैटरी
स्मार्टफोन के अंदर हीट ट्रैप हो जाती है, जिसकी वजह से बैटरी पर कई नेगेटिव इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं. पहला बैटरी हेल्थ बिगड़ जाती है. बहुत ज्यादा हीट होने पर बैटरी में ब्लास्ट हो सकता है.
मोबाइल हीट जनरेट होने के बड़े कारण
फोन की हीट कम करने के तरीके
सही कवर को चुनें
स्मार्टफोन यूजर्स को हमेशा सही मोबाइल कवर का चुनाव करना होगा. इससे स्मार्टफोन की हीट बाहर निकलती रहेगी और मोबाइल का टेम्प्रेचर कंट्रोल रहेगा.