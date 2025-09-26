माइक्रोसॉफ्ट का बड़ा एक्शन, इजराइल को दी जाने वाली ये सर्विसेज कर दीं बंद, जासूसी का लगा आरोप

अमेरिकी टेक कंपनी Microsoft ने ऐलान किया है कि कंपनी ने इजराइली आर्मी को दी जाने वाली कुछ सर्विसेज बंद कर दी हैं. दरअसल काफी समय से माइक्रोसॉफ्ट पर ये आरोप लगते रहे हैं कि कंपनी गाजा और वेस्ट बैंक में करोड़ों फिलिस्तिनीयों की जासूसी करने के लिए इज़राइल को AI और क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है.

माइक्रोसॉफ्ट के प्रेसिडेंट और वाइस चेयरमैन ब्रैड स्मिथ ने कहा है कि कंपनी ने इजराइली आर्मी को दी जाने वाली कुछ सर्विसेज डिसेबल करने का फैसला किया है.

दरअसल ये मामला ब्रिटिश अख़बार The Guardian और इज़राइल की +972 मैगज़ीन के ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन के बाद सामने आया था. अगस्त में किए गए इस इन्वेस्टिगेशन में ये पाया गया था कि इजराइली इंटेलिजेंस यूनिट गाजा और वेस्ट बैंक के लोगों की जासूसी के लिए माइक्रोसॉफ्ट की सर्विसेज यूज करती है.

ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन के बाद अगस्त में गार्डियन ने दावा किया था कि इजराइली आर्मी फिलिस्तीनियों की जासूसी के लिए माइक्रोसॉफ्ट का Azure प्लेटफॉर्म यूज़ कर रही है.

हालांकि तब माइक्रोसॉफ्ट ने इससे इनकार तो किया था, लेकिन इस आरोप के बाद इंटर्नल इन्वेस्टिगेशन भी शुरू करने की बात कही थी. कंपनी का स्टैंड है कि वो दुनिया में किसी भी देश को किसी जासूसी के लिए कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं करती है.

अब माइक्रोसॉफ्ट ने अपने ब्लॉगपोस्ट में ये कहा है कि उन्होंने भी अपने इन्वेस्टिगेशन में पाया है कि The Guardian अखबार द्वारा की गई इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग के कुछ एलिमेंट्स सही हैं.

ग़ौरतलब है कि हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट के कई कर्मचारियों ने ये कहा था कि गाजा में जासूसी के लिए इजराइली आर्मी माइक्रोसॉफ्ट का प्लेटफॉर्म यूज़ कर रही है जो कंपनी की पॉलिसी के ख़िलाफ़ है. हालांकि जिन लोगों ने प्रोटेस्ट किया उन्हें कंपनी से निकाल दिया गया था. कुछ कर्मचारियों ने ख़ुद भी ये कह कर रिजाइन कर दिया कि कंपनी जासूसी में इज़राइल की मदद कर रही है.

माइक्रोसॉफ्ट प्रेसिडेंट ब्रैड स्मिथ ने ऑफिशियल ब्लॉगपोस्ट लिखा है. उन्होंने कहा है कि कंपनी ने इजाराइली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी IMOD को बताया है कि माइक्रोसॉफ्ट द्वारा दी जा रही कुछ सर्विसेज और सब्सक्रिप्शन को बंद किया जा रहा है. इनमे ख़ास क्लाउड स्टोरेज, AI सर्विसेज और टेक्नोलॉजीज हैं.

उन्होंने ब्लॉगपोस्ट में ये भी कहा है कि कंपनी ने अपने फैसले को IMOD के साथ रिव्यू किया है और ये मेक श्योर किया है कि माइक्रोसॉफ्ट की सर्विसेज आम नागरीकों की जासूसी के लिए यूज़ ना किया जा सके.

माइक्रोसॉफ्ट ने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में दी गार्डियन की इन्वेस्टिगेशन की प्रशंसा भी की है और कहा है कि इसकी वजह से कंपनी को इंटर्नल रिव्यू में मदद मिली है. ब्रैड स्मिथ ने ये भी कहा है कि ये रिव्यू अभी भी जारी है और आने वाले कुछ हफ्तों में इससे जुड़ी और भी जानकारी शेयर की जाएगी.

