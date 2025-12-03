scorecardresearch
 
साइबर ठगी का 'दूल्हा-दुल्हन' गैंग... ऑनलाइन खोज रहे हैं रिश्ते तो ऐसे पहचानें फेक प्रोफाइल

गृह मंत्रालय के तहत काम करने वाली सरकारी एजेंसी ने लोगों की सेफ्टी के लिए जरूरी एडवाइजरी जारी है. एजेंसी ने मैट्रिमोनियल साइट पर फेक प्रोफाइल से सावधान रहने को कहा है. वे असल में साइबर ठग होते हैं, जो आपका बैंक खाता तक खाली कर सकते हैं.

फेक डिटेल्स देकर लोगों के बैंक खातों में सेंधमारी कर रहे है. (Photo: Unsplash.com)
साइबर ठगों ने लोगों को लूटने का नया पैंतरा तैयार कर लिया है. अब वे लोगों को 'दूल्हा' बनकर झांसा दे रहे हैं और आखिर में बैंक खाते को खाली कर देते हैं. इसको लेकर गृह मंत्रालय के तहत काम करने वाली भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) एजेंसी ने एडवाइजरी जारी की है और लोगों को सावधान रहने को कहा है. 

I4C ने एडवाइजरी में साफ-साफ लिखा कि मैट्रिमोनियल प्लेटफॉर्म का मिसयूज करके फेक प्रोफाइल बना रहे हैं. फिर लोगों के साथ इनवेस्टमेंट फ्रॉड और क्रिप्टो स्कैम कर रहे हैं. NCRP पर बढ़ती कंप्लेंट के आधार पर I4C एजेंसी ने बताया है कि फेक मेट्रिमोनियल प्रोफाइल की वजह से कई लोगों को साइबर ठगी का शिकार बनाया जा चुका है. 

तैयार कर लेते हैं फेक प्रोफाइल 

एडवाइजरी में बताया गया है कि साइबर ठग भारतीय मैट्रिमोनियल साइट पर रजिस्टेशन करा लेते हैं और फेक प्रोफाइल बना लेते हैं. इसमें वह खुद को एक प्रोफेशनल के तौर पर दिखाते हैं, जिसमें वह बिजनेसमैन, डॉक्टर, इंजीनियर या फिर किसी MNC में खुद को सीनियर पोस्ट पर बताते हैं. 

फेक प्रोफाइल के जाल में बहुत से लोग फंस जाते हैं. भोले-भाले लोग हाई प्रोफाइल पोस्ट आदि देखकर बातचीत करने लगते हैं. शुरुआत में बातचीत मैट्रिमोनियल प्लेटफॉर्म पर होती है, उसके बाद डेटिंग ऐप्स और फिर कुछ दिनों के बाद नंबर शेयर हो जाते हैं. लंबी बातचीत के बाद दोनों इमोशनली भी कनेक्ट हो जाते हैं. 

हाई प्रोफिट का लालच देते हैं 

इसके बाद साइबर ठग अपनी चाल चलते हैं और इनवेस्टमेंट या क्रिप्टो करेंसी में इनवेस्टमेंट से मोटे प्रोफिट का लालच देते हैं. कई बार शुरुआत में अच्छा रिटर्न भी दिखाते हैं. इसके बाद यूजर्स बहकावे में आ जाते हैं. इसके बाद लाखों रुपये की इनवेस्टमेंट कर देते हैं, जो रकम उनकी डूब जाती हैं. 

I4C ने बताए सेफ्टी टिप्स 

I4C ने फेक मैट्रिमोनियल प्रोफाइल से बचाव के लिए कुछ खास टिप्स भी शेयर की हैं. एडवाइजरी में बताया गया है कि हमेशा शख्स की पहचान को सुनिश्चित करें. इसके लिए उसके बैकग्राउंड को चेक करें. 

रिवर्स इमेज सर्च यूज करें

किसी भी फोटो की सच्चाई जानने के लिए जरूरी है कि उस फोटो की सच्चाई को पहजानें. इसके लिए आप उस इमेज को रिवर्स इमेज सर्च में जाकर चेक करें. इसके बाद पता चला जाएगा कि इंटरनेट पर वह फोटो किस नाम से मौजूद है और यह भी पता चल जाएगा कि वह शख्स असली है या साइबर ठग. 

पर्सनल डिटेल्स को शेयर ना करें 

सावधानी के लिए जरूरी है कि शुरुआत में मैट्रिमोनियल पर मिलने वाले शख्स के साथ अपनी पर्सनल डिटेल्स को शेयर ना करें. ना तो फोन नंबर, ना कोई फोटो और ना ही आईडी कार्ड शेयर करें. सबसे पहले उस शख्स से मिले और उसके बारे में जानें. 

शेयर ना करें रुपये 

मैट्रिमोनियल प्लेटफॉर्म पर मिलने वाले अनजान शख्स पर आंख बंद  करके यकीन ना करें. साथ ही किसी भी अनजान शख्स के साथ रुपयो को ट्रांसफर ना करें. वह साइबर ठग भी हो सकता है, जो आपका बैंक खाता खाली कर सकता है.

