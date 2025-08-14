Lenovo Tab भारत में लॉन्च, SIM लगाने का भी मिलेगा ऑप्शन, 10,999 रुपये से शुरू है कीमत

चीनी ब्रांड लेनोवो ने भारतीय बाजार में Lenovo Tab लॉन्च कर दिया है. ये कंपनी का लेटेस्ट बजट टैबलेट है, जो दमदार फीचर्स के साथ आता है. इसमें आपको 10.1-inch का LCD डिस्प्ले मिलेगा. हैंडसेट MediaTek Helio G85 प्रोसेसर के साथ आता है.

इसमें 4GB RAM मिलता है. लेनोवो टैबलेट में 4G LTE सपोर्ट का भी विकल्प मिलता है. इसमें मेटैलिक डिजाइन, डुअल स्पीकर, Dolby Atmos और 8MP का रियर कैमरा मिलता है. आइए जानते हैं इसकी कीमत और दूसरे स्पेसिफिकेशन्स.

क्या हैं स्पेसिफिकेशन्स?

Lenovo Tab में 10.1-inch का WUXGA LCD IPS डिस्प्ले मिलता है, जो 60Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट और 400 Nits की पीक ब्राइटनेस के साथ आता है. टैबलेट MediaTek Helio G85 प्रोसेसर पर काम करता है. इसमें 4GB RAM और 128GB तक स्टोरेज का विकल्प मिलता है.

स्टोरेज को आप माइक्रो SD कार्ड की मदद से 1 TB तक एक्सपैंड कर सकते हैं. डिवाइस Android 14 पर बेस्ड ZUI 16 पर काम करता है. इसे दो साल का एंड्रॉयड अपडेट मिलेगा. इसमें 8MP का रियर और 5MP का फ्रंट कैमरा मिलता है. टैबलेट 5100mAh की बैटरी और 15W की चार्जिंग के साथ आता है. इसमें 4G, ब्लूटूथ 5.3 और USB टाइप-सी पोर्ट मिलता है.

कितने रुपये में मिलेगा?

Lenovo Tab दो कलर ऑप्शन- पोलर ब्लू और लूना ग्रे में आता है. इसकी कीमत 10,999 रुपये से शुरू है. ये कीमत 4GB RAM + 64GB स्टोरेज वाले Wi-Fi वेरिएंट की है. वहीं 4GB RAM + 128GB स्टोरेज वाले Wi-Fi वेरिएंट की कीमत 11,999 रुपये है.

वहीं 4GB RAM + 64GB स्टोरेज वाले Wi-Fi + LTE वेरिएंट की कीमत 12,999 रुपये है. इस डिवाइस को आप लेनोवो इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट के साथ ही Amazon.in और दूसरे ऑफलाइन चैनल से खरीद सकते हैं.

