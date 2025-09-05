scorecardresearch
 

Feedback

खान सर का दावा- Google भारत को ला देगा घुटनों पर... क्या है हकीकत

क्या गूगल भारत के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है? ऐसी चर्चा एक वायरल वीडियो के बाद हो रही है, जिसमें खान सर ने कुछ ऐसे ही दावे किए हैं. उन्होंने वीडियो में कहा कि अमेरिका के कहने पर गूगल अपनी Gmail सर्विस को भारत में बंद देगा, तो भारत में UPI या किसी दूसरी सर्विस को इस्तेमाल कर पाना मुश्किल हो जाएगा.

Advertisement
X
खान सर ने वीडियो में कहा है कि Gmail के बंद होने से भारत में UPI जैसी सर्विसेस बंद हो जाएंगी.(Photo: Khan Global Studies/Instagram)
खान सर ने वीडियो में कहा है कि Gmail के बंद होने से भारत में UPI जैसी सर्विसेस बंद हो जाएंगी.(Photo: Khan Global Studies/Instagram)

क्या Gmail के बंद होने से मोबाइल सर्विसेस बंद हो जाएंगी? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है. ये वीडियो खान सर का है, जिसमें वो बता रहे हैं कि अमेरिका से रिश्ते खराब होने पर भारत को कैसी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा. 

इस वीडियो में खान सर ने दावा किया है कि अमेरिका, गूगल से बोलकर भारत में जीमेल को बंद करवा सकता है. इससे भारत में मोबाइल सर्विसेस ठप हो जाएंगी और तमाम डिजिटल सर्विसेस को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे. 

क्या दावा कर रहे हैं खान सर?

वीडियो में जो दावा किया जा रहा है वो भ्रामक है. गूगल अगर Gmail सर्विसेस को बंद कर देगा, तो भी आप पूरी तरह से डिजिटल वर्ल्ड से कट नहीं जाएंगे. जीमेल के बंद होने पर आप सिर्फ गूगल की मेल सर्विस इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे. तमाम दूसरी सर्विसेस बिना किसी दिक्कत के काम करती रहेंगी. 

सम्बंधित ख़बरें

Gmail News
Gmail पर खुद डिलीट हो जाएगा भेजा गया मेल, जानिए ट्रिक  
Gmail Unsend News
Gmail पर भेज दिया गलत मेल? इस तरह से तुरंत करें Unsend 
G mail Tips
Gmail की ये ट्रिक्स बदल देंगी आपकी जिंदगी, जानें कैसे बढ़ेगी प्रोडक्टिविटी 
AI News
Gmail में आया पॉलिश फीचर, जानें हफ्ते के बड़े AI अपडेट्स 
Elon Musk Xmail
Gmail की मुश्किलें बढ़ाने आ रहा Xmail, क्या है Elon Musk की तैयारी? 

यह भी पढ़ें: बदल जाएगा Gmail लॉगइन का तरीका, SMS नहीं अब QR कोड आएगा

रही बात गूगल सर्विसेस की, तो हां, एक बार को इसकी वजह से दिक्कत हो सकती है. अगर गूगल भारत में अपनी तमाम सर्विसेस को बंद कर दे, तो जरूर चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा. हालांकि, खान सर ने अपने वीडियो में कहा है कि प्ले स्टोर के नहीं रहने पर भी यूजर्स UPI सर्विसेस और BHIM जैसे ऐप्स को भी एक्सेस नहीं कर पाएंगे. 

Advertisement

थर्ड पार्टी का मिलेगा विकल्प

दरअसल, ये ऐप्स आपको थर्ड पार्टी स्टोर्स पर भी मिलते हैं. चूंकि, एंड्रॉयड गूगल के इकोसिस्टम का हिस्सा है, तो प्ले स्टोर को कंपनियां प्रमुखता से दिखाती हैं. तमाम चीनी ब्रांड के फोन्स में आपको थर्ड पार्टी स्टोर मिल जाएगा, जिससे आप जरूरी ऐप्स को डाउनलोड कर सकते हैं. वहीं Phone Pe का Indus App Store भी है. ये स्टोर अभी बिटा वर्जन में है, लेकिन आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं.

यह भी पढ़ें: Gmail पर भेज दिया गलत मेल? इस तरह से तुरंत करें Unsend

चीन का ही उदाहरण लें, तो वहां गूगल की सर्विसेस नहीं मिलती हैं. फिर भी चीन में लोग इंटरनेट से लेकर टेलीकॉम तक तमाम सेवाओं को इस्तेमाल करते हैं. इसकी वजह वहां मौजूद दूसरे विकल्प हैं. अगर गूगल भारत में पूरी तरह से अपनी सर्विसेस बंद कर देगा (जो आसान नहीं होगा), तो भी आपको इसका विकल्प मिल जाएगा. 

वहीं डेटा को लेकर खान सर ने दावा किया कि अमेरिका भारतीयों के सभी डेटा को एक्सेस कर रहा है. इस दावे की हकीकत ये है कि भारत सरकार डेटा लोकलाइजेशन पर काम कर रही है. यानी भारतीयों के डेटा को भारत में ही स्टोर किया जाएगा. डेटा लोकलाइजेशन पर भारत सरकार का खासा जोर है.

Advertisement

खासकर संवेदनशील और वित्तीय डेटा भारत में ही स्टोर करना होता है. गूगल भी Google Pay का डेटा भारत में ही स्टोर करता है. अन्य डेटा को कंपनी दुनिया भर के कई सेंटर में बने अपने डेटा सेंटर में स्टोर करता है. आसान भाषा में कहें, तो गूगल कुछ जरूरी डेटा को भारत में स्टोर करता है, जबकि अन्य डेटा को ग्लोबल नेटवर्क में स्टोर करता है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

संबंधित ख़बरें

लेटेस्ट

    Advertisement