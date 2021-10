JioPhone Next लॉन्च, कीमत 1,999 रुपये, लेकिन इसके साथ कुछ शर्तें भी हैं

Reliance ने वादा किया था कि कंपनी दुनिया का सबसे सस्ता 4G स्मार्टफोन लॉन्च करेगी. JioPhone Next लॉन्च हो चुका है. इसकी कीमत 6 हजार 400 रुपये है. आप खुद तय करें कि ये दुनिया का सबसे सस्ता 4G स्मार्टफोन है या नहीं. हम अभी आपको इस स्मार्टफोन के फुल स्पेसिफिकेशन्स के बारे में बताते हैं.

JioPhone Next में 5.45 इंच की मल्टीटच डिस्प्ले दी जाएगी. स्क्रीन रेज्योलुशन एचडी प्लस है. इसमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन दी गई है और इसके साथ एंटी फिंगरप्रिंट कोटिंग है.

गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने भी JioPhone Next लॉन्च पर ट्वीट किया है. इस ट्वीट में गूगल ब्लॉग का लिंक है जहां JioPhone Next की डिटेल्स हैं. दरअसल JioPhone Next के लिए रिलायंस जियो ने गूगल के साथ करार किया है.

JioPhone Next में Qualcomm 215 प्रोसेसर दिया गया है. ये क्वाड कोर प्रोसेसर जिसकी स्पीड 1.3GHz तक है. इस स्मार्टफोन में 2GB रैम मिलेगा.

JioPhone Next में 32GB की इंटर्नल स्टोरेज दी गई है. माइक्रो एसडी कार्ड का सपोर्ट भी दिया गया है. इससे आप 512GB तक मेमोरी एक्स्पैंड कर सकते हैं.

JioPhone Next में दो सिम लगा सकते हैं. कनेक्टिविटी के लिए इस स्मार्टफोन में माइक्रो यूएसबी पोर्ट है और हेडफोन जैक है. ब्लूटूथ और वाईफाई की भी कनेक्टिविटी मिलती है.

इस स्मार्टफोन में एक्सेलेरोमीटर, लाइट सेंसर और प्रॉक्सिमिटी सेंसरस् दिए गए हैं. फोन का फ्रंट कैमरा 8 मेगापिक्सल का है, जबकि रियर कैमरा 13 मेगापिक्सल का है. JioPhone Next की बैटरी 3,500mAh की है.

JioPhone Next में गूगल कैमरा ऐफ दिया गया है जिसमें एचडीआर का भी सपोर्ट है. इसके अलावा नइट मोड और सॉफ्टवेयर बेस्ड पोर्ट्रेट मोड का भी सपोर्ट दिया गया है.

JioPhone Next एंड्रॉयड बेस्ड प्रगति ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है. इस फोन की कीमत 1,999 रुपये बताई जा रही है जो इसकी इफेक्टिव प्राइस है. आपको इसे खरीदने के लिए 6,499 रुपये देने होंगे.

फोन के साथ आपको डेटा प्लान मिलेंगे जिस वजह से कंपनी इसकी इफेक्टिव प्राइस कम बता रही है. इसे कस्टमर्स दिवाली से खरीद सकेंगे और कंपनी ने EMI का भी ऑप्शन रखा है.

1,999 रुपये दे कर इसे खरीदेंगे तो बाद में आपको EMI के तौर पर हर महीने पैसे देने होंगे. 18 महीने या 24 महीने की EMI आप सेट कर सकेंगे.