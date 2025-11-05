scorecardresearch
 

घर में पानी गर्म करने के लिए ले रहे हैं इमर्शन रॉड? सबसे पहले देखें ये निशान

पानी गर्म करने के लिए इस्तेमाल होने वाली इलेक्ट्रिक इमर्शन वॉटर हीटर रॉड को खरीदते समय ISI मार्क जरूर चेक कर लें. ये जानकारी खुद का कंप्यूमर अफेयर्स ने X प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करके दी है. यह मार्क क्वालिटी और सेफ्टी को सुनिश्चित करता है. भारत में बहुत लोग इलेक्ट्रिक रॉड का यूज करते हैं.

इलेक्ट्रिक इमर्शन रॉड पर ISI Mark होना चाहिए. (Photo: Amazon.in)
हिमाचल के पहाड़ों पर बर्फबारी शुरू हो चुकी है और आने वाले दिनों में मैदानी इलाकों में भी ठंड बढ़ेगी. सर्दियों में पानी गर्म करने के लिए बहुत से लोग इलेक्ट्रिक इमर्शन वॉटर हीटर रॉड का यूज करते हैं. 

मार्केट में इमर्शन रॉड के ढेरों ऑप्शन मौजूद हैं, लेकिन सेफ्टी के लिए ISI मार्क होना जरूरी है.  इसकी सलाह खुद सरकारी एजेंसी कंज्यूमर अफेयर्स ने पोस्ट करके दी है. 

दरअसल, X प्लेटफॉर्म पर @jagograhakjago के नाम पर कंज्यूमर अफेयर्स का अकाउंट है. इस अकाउंट ने पोस्ट किया है कि इलेक्ट्रिक इमर्शन वॉटर हीटर रॉड को खरीदने से पहले उस पर ISI मार्क देखना चाहिए. यह मार्क क्वालिटी और सेफ्टी को सुनिश्चित करती है. 

कंज्यूमर अफेयर्स का X पर पोस्ट 

इलेक्ट्रिक रॉड को यूज करना का सेफ तरीका 

  • इलेक्ट्रिक इमर्शन वॉटर हीटर रॉड को ISI सर्टिफाइड होना चाहिए. 
  • ऑन करने से पहले चेक कर लें कि रॉड पूरी तरह पानी में डूबी हुई हो. 
  • सही 3-पिन सॉकेट और अर्थिंग का इस्तेमाल किया जाना चाहिए. 
  • इमर्शन रॉड को पानी निकालने से पहले हमेशा पावर ऑफ कर लें. 

इलेक्ट्रिक रॉड के साथ कभी ना करें ये काम 

  • जब रॉड चालू हो तो हाथ पानी में डालकर टेंपरेचर चेक न करें. 
  • रॉड को बच्चों की पहुंच से दूर रखें. 
  • रॉड जब स्विच ऑन हो तो कभी उसे टच न करें.  

यह भी पढ़ें: AC की तरह इलेक्ट्रिक गीजर की भी करानी चाहिए सर्विस, जानलेवा तक हो सकती है ये गलती

इलेक्ट्रिक इमर्शन रॉड की कीमत 

इलेक्ट्रिक इमर्शन वॉटर हीटर रॉड को अधिकतर भारतीयों घरों में इस्तेमाल किया जाता है. मार्केट में ये 200-500 रुपये की कीमत में मिल जाती हैं. हालांकि मार्केट में ब्रांडेड इलेक्ट्रिक रॉड भी मौजूद हैं, जैसे Havells की इलेक्ट्रिक इमर्शन रॉड की कीमत 1 हजार रुपये है. 

खतरनाक भी है इलेक्ट्रिक रॉड 

इलेक्ट्रिक इमर्शन वॉटर हीटर रॉड का यूज करना काफी खतरनाक भी है. इस रॉड की वजह से कई हादसे भी होते हैं, जिसकी वजह से कई लोगों को तेज बिजली का झटका भी लगता है. इस प्रोडक्ट को सावधानी पूर्वक यूज करना चाहिए. 

