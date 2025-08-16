Honor X7c 5G जल्द होगा भारत में लॉन्च, Amazon से खरीद पाएंगे आप, कितनी होगी कीमत?

चीनी स्मार्टफोन ब्रांड Honor भारतीय बाजार में नया फोन लॉन्च करने वाला है. Honor X7c 5G को कंपनी ने ग्लोबल मार्केट में अक्टूबर 2024 में लॉन्च किया था. भारत में ये हैंडसेट 18 अगस्त को लॉन्च होगा. माना जा रहा है कि भारत में भी कंपनी ग्लोबल वेरिएंट वाले ही फीचर्स ऑफर करेगी.

Honor X7c 5G के ग्लोबल वेरिएंट की बात करें, तो इसमें Snapdragon 4 Gen 2 प्रोसेसर और 5200mAh की बैटरी दी जाती है. ये हैंडसेट IP64 रेटिंग के साथ आता है. फोन Amazon पर एक्सक्लूसिव उपलब्ध होगा. आइए जानते हैं इसकी खास बातें.

फोन के बारे में हम क्या जानते हैं?

Honor X7c 5G को कंपनी 18 अगस्त को भारत में लॉन्च करेगी. स्मार्टफोन एक्सक्लूसिव Amazon पर मिलेगा. फोन दो कलर ऑप्शन- फॉरेस्ट ग्रीन और मूनलाइट वॉइट में लॉन्च होगा. अजरबैजान में Honor X7c 5G को AZN 359 (लगभग 17 हजार रुपये) की कीमत पर लॉन्च किया गया था.

ये कीमत फोन के 6GB RAM + 128GB स्टोरेज वेरिएंट की है. वहीं हैंडसेट का 8GB RAM + 256GB स्टोरेज वेरिएंट AZN 410 (लगभग 20,200 रुपये) में लॉन्च हुआ था.

क्या होंगे स्पेसिफिकेशन्स?

Honor X7c 5G में 6.8-inch का Full HD+ डिस्प्ले मिलता है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट और 850 Nits की पीक ब्राइटनेस सपोर्ट करता है. इसमें डुअल स्टीरियो स्पीकर ग्लोबल मार्केट में दिया गया है. डिवाइस IP64 रेटिंग के साथ आता है. फोन SGS सर्टिफिकेशन के साथ आता है.

इसमें Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 प्रोसेसर दिया गया है. Honor X7c 5G को पावर देने के लिए 5200mAh की बैटरी दी गई है, जो 35W की चार्जिंग सपोर्ट करती है. फोन 8GB RAM और 256GB स्टोरेज के साथ आता है. हैंडसेट Android 15 पर बेस्ड होगा. इसमें 50MP का रियर कैमरा मिलता है. वहीं ग्लोबल वेरिएंट में 108MP का डुअल रियर कैमरा दिया गया है. फ्रंट में कंपनी ने 8MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है.

