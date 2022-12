Sex on the beach से लेकर ब्रह्मास्त्र तक, भारत में लोगों ने इस साल गूगल पर सर्च किए ये टॉपिक्स

Google ने Google Year in Search 2022 की लिस्ट को जारी कर दिया है. यानी गूगल पर इस साल सबसे ज्यादा क्या सर्च किया गया इसके बारे में कंपनी ने जानकारी दे दी है. Google Year in Search 2022 में IPL को लेकर सबसे ज्यादा सर्च किया गया. इसके बाद लोगों ने कोरोना को लेकर बनाई गई साइट CoWin को सर्च किया.

फीफा वर्ल्ड कप भी टॉप सर्च में

भारत में लोगों ने फीफा वर्ल्ड कप और एशिया कप को भी जमकर सर्च किया. 'What is' सेक्शन में अग्निपथ स्कीम को लेकर सबसे ज्यादा सर्च किया गया. जबकि NATO और NFT को लेकर भी लोगों ने खूब सर्च किया. 'How t'o सेक्शन की बात करें तो वैक्सीन सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के तरीके को लोगों ने गूगल पर खूब खोजा. PTRC डाउनलोड करने के तरीके को भी लोगों ने जमकर सर्च किया.

ब्रह्मास्त्र सर्च में टॉप पर

मूवी कैटेगरी की बात करें तो इस लिस्ट में Brahmastra: Part One – Shiva सबसे ज्यादा सर्च के साथ टॉप पर है. जबकि K.G.F: Chapter 2 दूसरे और द कश्मीर फाइल्स तीसरे स्थान पर. चौथे स्थान पर RRR और 5वें स्थान पर कांतारा को लेकर सर्च टर्म रहे.

न्यूज इवेंट की बात करें लता मंगेशकर की मृत्यु को लेकर लोगों ने सबसे ज्यादा सर्च किया. जबकि सिद्धू मूसे वाला की मौत से जुड़ी खबरें को भी लोगों ने गूगल पर काफी खोजा. इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर रूस-यूक्रेन वॉर रहा. यानी रूस और यूक्रेन के युद्ध के बारे में अपडेट को लेकर भी लोगों ने काफी सर्च किया.

कॉकटेल को भी खूब सर्च किया गया

रेसिपी की बात करें तो पनीर पसंदा को सबसे ज्यादा बार सर्च किया गया. मोदक इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर रहा. जबकि Sex on the beach तीसरे स्थान पर रहा. आपको बता दें कि Sex on the beach एक कॉकटेल है. इसमें वोडका, पीच श्नैप्स, ऑरेंज जूस और क्रैनबेरी जूस शामिल है.

Near me यानी मेरे पास कैटेगरी में Covid vaccine near me को सबसे ज्यादा सर्च किया गया है. जबकि इस लिस्ट में Swimming pool near me दूसरे नंबर पर रहा और Water park near me तीसरे स्थान पर. यहां पर क्लिक करके आप पूरी लिस्ट देख सकते हैं.