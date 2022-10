Google ने सस्ते फोन्स के लिए पेश किया Android 13 Go, मिलेंगे कई खास फीचर्स, जानिए डिटेल्स

Google ने Android 13 Go एडिशन से पेश कर दिया है. कंपनी ने कुछ साल पहले लो-स्पेसिफिकेशन्स वाले डिवाइसेस के लिए एंड्रॉयड गो एडिशन लॉन्च किया था. लेटेस्ट वर्जन भी लो-हार्डवेयर वाले स्मार्टफोन्स के लिए लॉन्च किया जाएगा. गूगल ने 5 साल पहले Go Edition को इंट्रोड्यूस किया था. इसे लो-स्पेसिफिकेशन्स वाले डिवाइसेस को ध्यान में रखकर तैयार किया गया था.

एंड्रॉयड के इस वर्जन में आपको केवल जरूरी ऐप्स मिलते हैं. यूजर्स के बेहतर एक्सपीरियंस के लिए गूगल ने कई ऐप को इसके हिसाब से टेलर भी किया है. इस पर यूजर्स को Chrome और Gmail जैसे ऐप्स का लाइट वर्जन मिलता है. 3GB तक RAM वाले डिवाइसेस में आपको Android Go एडिशन देखने को मिलता है.

Android 13 Go एडिशन में मिलेंगे खास फीचर्स

एक ब्लॉगस्पॉट में गूगल ने बताया है कि एंड्रॉयड गो एडिशन पर उसके 25 करोड़ से ज्यादा मंथली एक्टिव यूजर्स हैं. यूजर्स को ऑनलाइन सुरक्षित रखने के लिए कंपनी गूगल प्ले सिस्टम अपडेट्स जोड़ती रहती है.

इससे एंड्रॉयड गो एडिशन पर काम कर रहे डिवाइसेस को प्रमुख एंड्रॉयड अपडेट्स के अलावा भी जरूरी सॉफ्टवेयर अपडेट्स मिलते रहे. गूगल ने बताया, 'इससे यूजर्स को जरूरी अपडेट्स जल्दी और आसानी से मिलेंगे. इसके लिए स्टोरेज की भी समस्या नहीं होगी.'

Android 13 Go एडिशन के साथ कंपनी पहली बार 'Material You' को एक्सपैंड कर रही है. Material You गूगल की यूनिफाइड डिजाइन लैंग्वेज है. इस फीचर की मदद से फोन यूजर्स के वॉलपेपर के हिसाब से ऐप आईकन का कलर और फॉन्ट चेंज करता है.

कब तक मिलेगा यूजर्स को अपडेट?

इस अपडेट में यूजर्स को एंड्रॉयड 13 वाले प्रमुख फीचर्स भी मिलेंगे. यानी इसमें आपको नोटिफिकेशन परमिशन, ऐप लैंग्वेज प्रिफरेंस जैसे ऑप्शन मिलेंगे. अभी तक ये फीचर्स गो एडिशन वाले स्मार्टफोन्स पर नहीं मिल रहे थे.

इसके साथ ही यूजर्स को अब गो एडिशन पर भी Google Discover का फीचर मिलेगा. हालांकि, कंपनी ने अभी तक इसके रोलआउट की टाइमलाइन का ऐलान नहीं किया है. गूगल और स्मार्टफोन मैन्युफैक्चर्र्स जल्द इसकी डिटेल्स शेयर कर सकते हैं.