Google Play Best of 2022: ये हैं इस साल के बेस्ट गेम और ऐप, लिस्ट देखकर होगी हैरानी

Google Play Store ने साल 2022 के बेस्ट ऐप्स के बारे में बता दिया है. हर साल की तरह इस बार भी Users’ Choice बेस्ट ऐप्स और बेस्ट गेम्स को लेकर घोषणा हो गई है. यूजर च्वॉइस को यूजर्स के वोट के जरिए पिक किया जाता है. जबकि बेस्ट लिस्ट को गूगल प्ले के एडिटर्स डिसाइड करते हैं.

इस बार यूजर च्वॉइस ऐप 2022 का अवॉर्ड Shopping App by Flipkart को गया है. ये सोशल ई-कॉमर्स ऐप है जो सेलर्स से 0 परसेंट कमीशन चार्ज करता है. ये सोशल मीडिया के किसी भी यूजर को ऑनलाइन मार्केटप्लेस के प्रोडक्ट को रिसेल करने की सुविधा देता है.

प्लेटफॉर्म पर प्रोडक्ट के डायवर्स रेंज जैसे फैशन, ब्यूटी, मोबाइल, फुटवियर और एक्सेसरीज को लिस्ट किया जा सकता है. यूजर च्वॉइस गेम ऑफ 2022 के लिए Angry Birds Journey को सबसे ज्यादा वोट्स मिले. यह गेम क्लासिक स्लिंगशॉट फॉर्मूला पर काम करता है और इसमें स्ट्रेटेजी और स्ट्रेस रिलीफ का बैलेंस दिया गया है.

Questt बेस्ट ऐप ऑफ द ईयर

अब बेस्ट लिस्ट की ओर बढ़ते हैं. बेस्ट ऐप के तौर पर Questt: Navigator for Learning को सेलेक्ट किया गया है. यह ऐप AI का इस्तेमाल करके एकेडेमिक जरूरत को पूरा करता है. इसके अलावा स्टूडेंट्स को पर्सनलाइज्ड पथ और गेमिफाई लर्निंग एक्सपीरिएंस दिया जाता है.

बेस्ट गेम की बात करें तो इसके लिए Apex Legends Mobile को सेलेक्ट किया गया है. ये गेम पीसी और कंसोल के पॉपुलर बैटल रॉयल गेम का मोबाइल वर्जन है. अमेरिका में यूजर च्वॉइस ऐप के तौर पर लोगों ने BeReal. Your friends for real को सेलेक्ट किया है.

ये एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है. यूजर को फ्रंट और बैक कैमरे से फोटो अपलोड करने के लिए लगातार नोटिफिकेशन दिया जाता है. Best for Fun कैटेगरी में Turnip – Talk, chat and stream ऐप को सेलेक्ट किया गया है. जबकि बेस्ट हिडेन जेम्स के तौर पर BabyG: Activity, Tracker, Meal ने बाजी मारी है.