Google का बड़ा ऐलान, अब मैसेज में मिलेंगे WhatsApp जैसे फीचर्स, जानिए डिटेल्स

Google ने अपने मैसेजिंग ऐप के लिए कई सारे अपडेट्स का ऐलान किया है. इस अपडेट के बाद आपको मैसेज नोटिफिकेशन स्नूज करने और डिलीट टेक्स्ट मैसेज फॉर एवरीवन जैसे फीचर्स मिलेंगे. ये सभी फीचर्स आपको वॉट्सऐप पर मिलते हैं, लेकिन अब आप इसे RCS चैट यानी SMS में भी इस्तेमाल कर पाएंगे.

इन फीचर्स को स्टेबल यूजर्स के लिए जारी किया जा रहा है. जैसा इनका नाम है वैसा ही इन फीचर्स का काम है. स्नूज फीचर का इस्तेमाल करके आप किसी मैसेज के नोटिफिकेशन को स्नूज कर पाएंगे. वहीं Delete for Everyone फीचर का इस्तेमाल आप किसी भेजे हुए मैसेज को डिलीट करने के लिए कर सकते हैं.

क्या होगा इस फीचर का फायदा?

मान लीजिए आपने कोई SMS भेजा है, जिसे आप रिसीवर के पास से डिलीट करना चाहते हैं, तो ये फीचर आपको इसकी सहूलियत देता है. Delete for everyone फीचर पर कंपनी पिछले काफी समय से काम कर रही थी. ऐसा फीचर आपको वॉट्सऐप और दूसरे इंस्टैंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स पर पहले से मिलता था.

अब आप इसे Google Message पर भी इस्तेमाल कर सकेंगे. इस फीचर को पहली बार फरवरी में स्पॉट किया गया था, जब कंपनी ने इसे अपने बीटा यूजर्स के लिए जारी किया था. अब Google Message पर आप इस फीचर को इस्तेमाल कर सकते हैं.

कैसे कर सकते हैं यूज?

Delete for everyone फीचर को इस्तेमाल करने के लिए आपको किसी भी मैसेज पर लॉन्ग प्रेस करना होगा. इसके बाद आपको ट्रैश पर क्लिक करना होगा, जिसके बाद आपको दो ऑप्शन मिलेंगे. यहां आपको Delete for everyone और Delete for me का विकल्प मिलेगा. आप अपनी सुविधा के मुताबिक विकल्प चुन सकते हैं.

ये फीचर सिर्फ RCS चैट्स तक ही सीमित है. आप नॉन-RCS मैसेज को सभी यूजर्स के लिए डिलीट नहीं कर सकते हैं. अगर दूसरा यूजर पुराना फोन इस्तेमाल कर रहा है, तो हो सकता है कि डिलीट होने के बाद भी उसे आपका मैसेज दिखाई दे. कंपनी ने RCS ग्रुप चैट्स के लिए पर्सनलाइजेशन का ऑप्शन भी दिया है.