iOS: Google Maps में आया डार्क मोड फीचर, ऐसे करें इस्तेमाल

Google ने Maps के लिए सभी iOS यूजर्स के लिए डार्क मोड फीचर को जारी कर दिया है. इस फीचर की घोषणा बीते अगस्त में की गई थी. अब इसे सभी यूजर्स के लिए जारी कर दिया गया है. गूगल मैप्स के एंड्रॉयड वर्जन में डार्क मोड पहले से ही है और अब iOS यूजर्स भी इसे एक्सपीरिएंस कर सकेंगे.

Google Maps बायडिफॉल्ट लाइट मोड का इस्तेमाल करेगा. ऐसे में यूजर्स को डार्क मोड मैनुअल तरीके से इनेबल करने की जरूरत पड़ेगी. इस फीचर के जरिए यूजर्स को अपने स्मार्टफोन में बैटरी बचाने में मदद मिलेगी.

iOS में गूगल मैप्स में ऐसे ऑन करें डार्क मोड:

- अपनी iOS डिवाइस में गूगल मैप्स ऐप ओपन करें.

- अब अपनी प्रोफाइल पिक्चर पर क्लिक करें.

- इसके बाद सेटिंग्स ऑप्शन में जाएं.

- स्क्रोल डाउन कर डार्क मोड पर आएं और फिर इस पर क्लिक करें.

यहां से यूजर्स On, Off और Same as device settings में से सेलेक्ट कर पाएंगे. जब आप Same as Device settings सेलेक्ट करेंगे तो ऐप डिवाइस सेटिंग के हिसाब से ऑटोमैटिकली डार्क मोड को ऑन कर देगा.

इस साल फरवरी में गूगल ने गूगल मैप्स के लिए डार्क मोड को एंड्रॉयड में उपलब्ध कराया था. और अब iOS के लिए भी इसे जारी कर दिया गया है.