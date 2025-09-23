Google का बड़ा ऐलान, अब स्मार्ट टीवी में भी मिलेगा Gemini AI का सपोर्ट

Google का AI ऐसिस्टेंट Gemini अब टीवी में भी मिलेगा. कंपनी ने कहा है कि Gemini को Android TV के लिए रोल आउट किया जाएगा जिससे टीवी यूजर्स भी नैचुरल लैंग्वेज में इससे बात कर पाएंगे.

ग़ौरतलब है कि दुनिया भर में 300 मिलियन से भी ज्यादा Android TV हैं. हालांकि कई कंपनियां Android बेस्ड कस्टम TV OS देती हैं. कुछ स्मार्ट टीवीज में हाईब्रिड सिस्टम होता है. यानी आपको Android TV के साथ उस कंपनी का भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो Android बेस्ड ही होता है.

Google Gemini स्मार्ट टीवी में कैसे करेगा काम?

सवाल ये है कि Smart TV में Google Gemini आखिर करेगा क्या? कंपनी ने कहा है कि Gemini को टीवी में लोगों को फिल्म्स और सीरीज़ देखने में मदद करेगा. फ़ेवरेट शोज़ के छूटे हुए सीजन्स सजेस्ट करने से लेकर फिल्म्स और सीरीज़ ढूंढने में भी ये हेल्प करेगा.

किसी फिल्म या शो का नाम याद नहीं है तो ऐसे में Gemini नाम ढूंढने में हेल्प कर सकता है. फिल्म या सीरीज़ के रिव्यूज भी डायरेक्ट Gemini से पूछ सकते हैं.

फोन में जैसे आप किसी टास्क के लिए AI चैटबॉट यूज़ करते हैं उसी तरह से ये भी परफॉर्म करेगा. सिर्फ फिल्म या सीरीज़ से ही सवाल नहीं, बल्कि कोई भी दूसरा सवाल इससे पूछ सकते हैं.

ग़ौरतलब है कि इन दिनों लगभग सभी प्रीमियम स्मार्ट टीवीज में इनबिल्ट ऐसिस्टेंट होते ही हैं. जहां से आप बेसिक टीवी के टास्क परफॉर्म करा सकते हैं. गूगल के मुताबिक़ Gemini इसे रिप्लेस नहीं करेगा, बल्कि ये एक ऐंड ऑन फीचर की तरह रहेगा.

फ़िलहाल कंपनी Gemini फीचर को चुनिंदा स्मार्ट टीवी मॉडल्स में ही ऐड कर रही है. लेकिन आने वाले समय में और भी स्मार्ट टीवी का सपोर्ट मिलेगा. इस साल के आख़िर तक उम्मीद है भारतीय टीवी यूजर्स को भी ये फीचर्स मिलना शुरू हो जाएगा.

