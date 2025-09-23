scorecardresearch
 

Feedback

Google का बड़ा ऐलान, अब स्मार्ट टीवी में भी मिलेगा Gemini AI का सपोर्ट

Google Gemini for TV: गूगल ने ऐलान किया है कि कंपनी अब Gemini को स्मार्ट टीवी में भी देना शुरू करेगी. मार्केट में Android TV काफी पॉपुलर हैं और Gemini के सपोर्ट के बाद यूजर्स को कई फायदे होंगे.

Advertisement
X
Google Gemini
Google Gemini

Google का AI ऐसिस्टेंट Gemini अब टीवी में भी मिलेगा. कंपनी ने कहा है कि Gemini को Android TV के लिए रोल आउट किया जाएगा जिससे टीवी यूजर्स भी नैचुरल लैंग्वेज में इससे बात कर पाएंगे. 

ग़ौरतलब है कि दुनिया भर में 300 मिलियन से भी ज्यादा Android TV हैं. हालांकि कई कंपनियां Android बेस्ड कस्टम TV OS देती हैं. कुछ स्मार्ट टीवीज में हाईब्रिड सिस्टम होता है. यानी आपको Android TV के साथ उस कंपनी का भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो Android बेस्ड ही होता है. 

Google Gemini स्मार्ट टीवी में कैसे करेगा काम?

सम्बंधित ख़बरें

whatsapp nano banana gemini AI perplexity
WhatsApp पर Google का Nano Banana फीचर, जानें... 
WhatsApp
चुटकियों में बनेगी वायरल इमेज, WhatsApp पर आया नैनो बनाना फीचर  
Gemini Nano Banana trend for Durga Puja 2025
दुर्गा पूजा पर Nano Banana बनाएगा एक से बढ़कर एक फोटोज, बस देना होगा ये प्रॉम्प्ट  
Gemini Nano Banana ट्रेंड, कहीं खतरे में तो नहीं आपकी प्राइवेसी?  
Gemini Nano Banana Trend
Gemini Nano Banana ट्रेंड: AI को अपनी फोटोज-डिटेल्स देना कितना सेफ है? 

सवाल ये है कि Smart TV में Google Gemini आखिर करेगा क्या? कंपनी ने कहा है कि Gemini को टीवी में लोगों को फिल्म्स और सीरीज़ देखने में मदद करेगा. फ़ेवरेट शोज़ के छूटे हुए सीजन्स सजेस्ट करने से लेकर फिल्म्स और सीरीज़ ढूंढने में भी ये हेल्प करेगा. 

किसी फिल्म या शो का नाम याद नहीं है तो ऐसे में Gemini नाम ढूंढने में हेल्प कर सकता है. फिल्म या सीरीज़ के रिव्यूज भी डायरेक्ट Gemini से पूछ सकते हैं. 

Advertisement

फोन में जैसे आप किसी टास्क के लिए AI चैटबॉट यूज़ करते हैं उसी तरह से ये भी परफॉर्म करेगा. सिर्फ फिल्म या सीरीज़ से ही सवाल नहीं,  बल्कि कोई भी दूसरा सवाल इससे पूछ सकते हैं. 

ग़ौरतलब है कि इन दिनों लगभग सभी प्रीमियम स्मार्ट टीवीज में इनबिल्ट ऐसिस्टेंट होते ही हैं. जहां से आप बेसिक टीवी के टास्क परफॉर्म करा सकते हैं. गूगल के मुताबिक़ Gemini इसे रिप्लेस नहीं करेगा, बल्कि ये एक ऐंड ऑन फीचर की तरह रहेगा. 

फ़िलहाल कंपनी Gemini फीचर को चुनिंदा स्मार्ट टीवी मॉडल्स में ही ऐड कर रही है. लेकिन आने वाले समय में और भी स्मार्ट टीवी का सपोर्ट मिलेगा. इस साल के आख़िर तक उम्मीद है भारतीय टीवी यूजर्स को भी ये फीचर्स मिलना शुरू हो जाएगा.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement