साल की सबसे बड़ी Flipkart Sale शुरू, iPhone से AC तक, यहां मिल रही बंपर छूट

Flipkart पर दिवाली से पहले और साल की एक बड़ी सेल की शुरुआत हो चुकी है. इस सेल का नाम फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज सेल है. सेल के दौरान स्मार्टफोन, iPhone, असेसरीज, चार्जर, पावर बैंक, TWS, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, फ्रिज और कपड़ों आदि पर कई बड़ी डील्स, ऑफर्स और डिस्काउंट मिल रहे हैं.

Flipkart सेल के दौरान 10 परसेंट तक का इंस्टैंट कैशबैक मिलेगा, जिसके लिए एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के कार्ड का यूज करना होगा. ये कैशबैक सभी कैटेगरी के सामान पर मिलेगा.

iPhone 16 पर शानदार डील्स

iPhone 16 खरीदने वालों के लिए यह एक खास डील है. फ्लिपकार्ट सेल बैनर पर बताया है कि इसको 51,999 रुपये में खरीदा जा सकता है, जिसमें सभी ऑफर्स शामिल है. जब हमने iPhone 16 के बैनर पर क्लिक किया तो कीमत 54,999 रुपये नजर आई, जिसको कमिंग सून के साथ लिस्टेड किया है.

Samsung Galaxy S24 पर डील

Samsung Galaxy S24 को फ्लिपकार्ट सेल बैनर पर 39,999 रुपये में लिस्टेड किया है. बीते साल इस हैंडसेट को 74,999 रुपये में लॉन्च किया गया था. अब इस हैंडसेट को करीब आधी कीमत में खरीदने का मौका मिल रहा है.

कंज्यूमर इलेक्ट्रोनिक्स पर डील

Flipkart Sale के दौरान कंज्यूमर इलेक्ट्रोनिक्स कैटेगरी पर भी डिस्काउंट मिल रहा है. यहां से आप सस्ते में टीवी, AC, साउंड सिस्टम आदि को डिस्काउंट के साथ खरीद सकते हैं. साथ ही वॉशिंग मशीन को भी सस्ते में खरीदा जा सकेगा.

मोबाइल एसेसरीज पर बंपर ऑफर

फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज सेल के दौरान मोबाइल एंड असेसरीज पर खास ऑफर मिल रहा है. इस कैटेगरी में पावर बैंक, TWS, चार्जर, चार्जिंग केबल, पावर बैंक और मोबाइल स्टैंड और कवर आदि शामिल हैं. यहां आपको कई सामान पर मैक्सिमम 50 परसेंट तक का ऑफ मिल सकता है.

