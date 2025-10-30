scorecardresearch
 

Dream 11 का बड़ा ऐलान, अमेरिका समेत बड़े देशों में हुआ लॉन्च, ये है कंपनी की तैयारी

Dream11 ने ग्लोबल एक्सपेंशन करने जा रहा है. अब कंपनी ने 11 देशों में अपनी लॉन्चिंग का ऐलान कर दिया है. इसमें अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम का भी नाम शामिल है. हाल ही में भारत में ऑनलाइन गेमिंग को लेकर कानून में बदलाव किया है. इसके बाद ड्रीम 11का बिजनेस मॉडल प्रभावित हुआ है.

Dream11 ने किया ग्लोबल एक्सपेंशन. (Photo: ITG)
Dream11 ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है. अब कंपनी ग्लोबल एक्सपेंशन करने जा रही है और अब कंपनी ने 11 देशों में लॉन्चिंग कर दी है. इसमें अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया और यूएई जैसे नाम शामिल हैं. 

दरअसल, हाल ही में भारत में ऑनलाइन गेमिंग को लेकर कानून में बदलाव किया है. इसके बाद ड्रीम 11का बिजनेस मॉडल प्रभावित हुआ. अब कंपनी ने इसकी भरपाई के लिए दुनिया के दूसरे देशों में अपना बिजनेस मॉडल लॉन्च करने जा रही है.  

कंपनी के को-फाउंडर ने बताया रेवेन्यू मॉडल 

अगस्त महीने के दौरान मनीकंट्रोल को दिए गए इंटरव्यू में ड्रीम स्पोर्ट्स के को-फाउंडर हर्ष जैन ने बताया था कि उनकी कंपनी का 95 परसेंट रेवेन्यू शुरुआती मॉडल कैश बेस्ड कॉन्टैस्ट पर है. नए नियम के तहत उनको बैन कर दिया है. 

आने वाले दिनों में मिलेंगे और अपडेट 

अब कंपनी रेवेन्यू के लिए अलग-अलग मॉडल पर काम कर रही है. आने वाले दिनों में कई और अपडेट देखने को मिलेंगे. हाल ही में कंपनी ने न्यू फैंटेसी स्पोर्ट्स फीचर को अनवील किया है, जिसका नाम Flex है. इसकी मदद से यूजर्स खुद की लीग तैयार कर सकते हैं और रूल्स को भी कस्टमाइज कर सकते हैं. 

17 साल पहले हुई थी कंपनी की शुरुआत 

ड्रीम स्पोर्ट्स कंपनी की शुरुआत साल 2008 में हुई थी, जिसको हर्ष जैन और भावित शेठ ने मिलकर बनाया था. साल 2021 नवंबर में कंपनी के हाथ बड़ी इनवेस्टमेंट लगी थी और कंपनी की वैल्यू 8 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था. 

पैसे वाले कई गेम्स हुए बंद  

Promotion and Regulation of Online Gaming Bill, 2025 पास किया जा चुका है. अब बड़े गेमिंग प्लेटफॉर्म्स ने अपने पैसे वाले गेम्स को बंद कर दिया है. इसके बारे में डिटेल्स में जानने के लिए यह भी पढ़ें: Dream11, MPL, PokerBaazi हुए बंद

