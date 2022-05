Doctor Strange 2 हुई Torrent पर लीक, भारत में 6 मई को होगी रिलीज, डाउनलोड करना पड़ सकता है महंगा

Marvel मूवी के दीवानों के लिए आने वाला शुक्रवार किसी त्योहार की तरह है. मार्वल की मूवी 'Doctor Strange in the Multiverse of Madness' इस हफ्ते भारत में रिलीज हो रही है. हालांकि, भारत से पहले यह फिल्म कई दूसरे बाजार में रिलीज हो चुकी है.

रिलीज ही नहीं मूवी अब तो लीक भी हो गई है. दरअसल, Doctor Strange in the Multiverse of Madness ऑनलाइन लीक हुई है. यह मूवी torrent साइट्स पर उपलब्ध है. रिपोर्ट्स की मानें तो इन साइट्स पर मूवी दो फाइल साइज 847MB और 2.13GB में उपलब्ध है.

वायरस के जाल में फंस सकते हैं आप

इन प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद ज्यादातर कॉपी की तरह इस मूवी की लीक लिंक साथ कुछ फ्रॉड लिंक्स भी हैं. इनका मकसद कुछ और नहीं बल्कि यूजर्स को वायरस, मालवेयर के जाल में फंसाना होता है. गलत लिंक पर क्लिक करने से आपका सिस्टम प्रभावित हो सकता है.

हैकर्स इनके जरिए आपके कम्प्यूटर में वायरस इंस्टॉल कर सकते हैं. रिपोर्ट्स की मानें तो Torrent पर लीक हुई मूवी का प्रिंट उम्मीद से बेहतर है. हालांकि, हमने इसे खुद चेक नहीं किया है.

कई देशों में रिलीज हो चुकी है मूवी

Torrent इस मूवी का पहला लीक्ड वर्जन 5 मई की सुबह लगभग 5.46 बजे नजर आया. इस क्लिप में Doctor Strange 2 को वीडियो कैमरा की जरिए किसी सिनेमा हॉल से रिकॉर्ड किया गया है. बता दें कि Doctor Strange की नई मूवी बुधवार को फ्रांस, जर्मनी, इटली और सिंगापुर में रिलीज हो गई है. वहीं गुरुवार को यह मूवी ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, मेक्सिको और यूके में रिलीज होगी.

भारत में कब होगी रिलीज

भारत में यह मूवी शुक्रवार यानी 6 May को रिलीज हो रही है. भारत के साथ ही मूवी अमेरिका और कई दूसरे मार्केट में भी रिलीज हो रही है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, लीक हुई मूवी में आपको ऐड्स भी देखने को मिलेंगे. शुरुआत में इस पर किसी गैंबलिंग साइट का वार्टरमार्क थी.

लीक हुई मूवी की ऑडियो क्वालिटी कैसी है और यह किस भाषा में है इसकी भी जानकारी नहीं है. बता दें कि भारत में 'Doctor Strange in the Multiverse of Madness' कई भाषा में रिलीज होगी. 6 मई को आप इस मूवी को हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, तेलगु, मलयालम और कन्नड़ में देख सकेंगे.