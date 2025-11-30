सस्ता Air Fryer, ब्लैक फ्राइड सेल में मिल रहा ऑफर, खरीदते समय इन बातों का जरूर रखें ध्यान

Air Fryer, आज के समय में एक ट्रेडिंग प्रोडक्ट है. इसका मेन फीचर है कि यह खाने के आइटम को बिना तेल के तैयार करने की काबिलियत रखता है.यह इलेक्ट्रिसिटी पर काम करता है.

ब्लैक फ्राइडे सेल के दौरान एयर फ्रायर को काफी सस्ते दाम में लिस्टेड किया है. विजय सेल्स पर जारी ब्लैक फ्राइडे सेल के दौरान 2,489 रुपये में खरीदा जा सकता है. यह Lifelong ब्रांड का प्रोडक्ट है और इसमें 4.2 लीटर कैपिसिटी का जार है.

बेस्ट एयर फ्रायर कैसे चुनें?

सही एयर फ्रायर चुनने के लिए कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कितने लीटर का खरीदें, कितनी बिजली खाता है. साथ ही देखें कि कुक करने की तरीका क्या है?

साइज या कैपिसिटी का रखें ध्यान

एयर फ्रायर खरीदते समय उसके साइज और कैपिसिटी का ध्यान रखें. अगर आप 1-2 लोगों के लिए खाने का सामान तैयार करेंगे तो 2–3 लीटर कैपिसिटी का एयर फ्रायर बेस्ट रहेगा.

कब खरीदना चाहिए बड़े साइज का एयर फ्रायर

फैमिली में 3 से 5 मेंबर्स हैं तो मीडियम साइज का एयर फ्रायर खरीद सकते हैं. यह 4-6 लीटर में होता है. अगर फैमिली मेंबर्स और ज्यादा हैं तो बड़े साइज के एयर फ्रायर पर जाना चाहिए.

इलेक्ट्रिसिटी खपत पर ध्यान देना चाहिए

एयर फ्रायर खरीदते समय इलेक्ट्रिसिटी खपत पर भी ध्यान देना चाहिए. जितनी ज्यादा वॉल्टेज वाला एयर फ्रायर होगा, वह खाने की उतनी ही तेज से पकाएगा या गर्म करेगा. अधिकतर लोग 1300-1500W का एयर फ्रायर खरीदते हैं, जो स्पीड और एनर्जी सेविंग दोनों को बैलेंस करता है.

मार्केट में ढेरों ऑप्शन

ऑनलाइन और ऑफलाइन मार्केट में ढेरों एयर फ्रायर मौजूद हैं, जो अलग-अलग फीचर्स देते हैं. एयर फ्रायर के साथ आपको ग्रिलर का भी ऑप्शन मिलता है. इसकी मदद से चिकन और अन्य आइटम को ग्रिल किया जा सकता है. खरीदने से पहले उसके फीचर्स और मोड को पहचान लें.

