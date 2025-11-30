scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

सस्ता Air Fryer, ब्लैक फ्राइड सेल में मिल रहा ऑफर, खरीदते समय इन बातों का जरूर रखें ध्यान

Air Fryer आज के समय में कई लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि इसमें बहुत से खाने के आइटम को बिना तेल के तैयार किया जा सकता है. आमतौर पर मार्केट में एयर फ्रायर 4-5 हजार रुपये की कीमत में आते हैं. एयर फ्रायर पर मिलने वाली खास डील के बारे में बताने जा रहे हैं.

Advertisement
X
Air Fryer अलग-अलग लीटर साइज में आता है. (Photo: vijaysales.com)
Air Fryer अलग-अलग लीटर साइज में आता है. (Photo: vijaysales.com)

Air Fryer, आज के समय में एक ट्रेडिंग प्रोडक्ट है. इसका मेन फीचर है कि यह खाने के आइटम को बिना तेल के तैयार करने की काबिलियत रखता है.यह इलेक्ट्रिसिटी पर काम करता है. 

ब्लैक फ्राइडे सेल के दौरान एयर फ्रायर को काफी सस्ते दाम में लिस्टेड किया है. विजय सेल्स पर जारी ब्लैक फ्राइडे सेल के दौरान 2,489 रुपये में खरीदा जा सकता है. यह Lifelong ब्रांड का प्रोडक्ट है और इसमें 4.2 लीटर कैपिसिटी का जार है. 

बेस्ट एयर फ्रायर कैसे चुनें? 

सम्बंधित ख़बरें

गूगल मैप के गलत डायरेक्शन के चलते जंगल में फंसे 5 इंजीनियर. (Photo: Representational )
Google की बड़ी तैयारी, पूरी तरह बदल जाएगी मोबाइल स्क्रीन, ज्यादा चलेगी बैटरी 
smartphone android Unsplash
महंगे होने वाले हैं फोन? AI की वजह से देनी पड़ेगी ज्यादा कीमत  
Vivo X300 Pro
200MP कैमरा वाले दमदार स्मार्टफोन्स, 23 हजार से शुरू है कीमत  
iQOO 15
बेहद पावरफुल है iQOO 15, लेकिन खरीदने से पहले ये रिव्यू जरूर पढ़ें 
Smartphone_Price_Hike
महंगे हो सकते हैं स्मार्टफोन, सामने आई बड़ी वजह 

सही एयर फ्रायर चुनने के लिए कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कितने लीटर का खरीदें, कितनी बिजली खाता है. साथ ही देखें कि कुक करने की तरीका क्या है? 

साइज या कैपिसिटी का रखें ध्यान 

एयर फ्रायर खरीदते समय उसके साइज और कैपिसिटी का ध्यान रखें. अगर आप 1-2 लोगों के लिए खाने का सामान तैयार करेंगे तो 2–3 लीटर कैपिसिटी का एयर फ्रायर बेस्ट रहेगा.

यह भी पढ़ें: फ़ोन बंद होने के बाद भी चालू! कैसे चलता है फर्जी स्मार्टफोन शटडाउन स्कैम?

Advertisement

कब खरीदना चाहिए बड़े साइज का एयर फ्रायर  

फैमिली में 3 से 5 मेंबर्स हैं तो मीडियम साइज का एयर फ्रायर खरीद सकते हैं. यह 4-6 लीटर में होता है. अगर फैमिली मेंबर्स और ज्यादा हैं तो बड़े साइज के एयर फ्रायर पर जाना चाहिए. 

इलेक्ट्रिसिटी खपत पर ध्यान देना चाहिए 

एयर फ्रायर खरीदते समय इलेक्ट्रिसिटी खपत पर भी ध्यान देना चाहिए. जितनी ज्यादा वॉल्टेज वाला एयर फ्रायर होगा, वह खाने की उतनी ही तेज से पकाएगा या गर्म करेगा. अधिकतर लोग 1300-1500W का एयर फ्रायर खरीदते हैं, जो स्पीड और एनर्जी सेविंग दोनों को बैलेंस करता है. 

यह भी पढ़ें: देसी कंपनी Wobble ने लॉन्च किया दमदार स्मार्टफोन, मिलेगा 50MP का फ्रंट कैमरा

मार्केट में ढेरों ऑप्शन 

ऑनलाइन और ऑफलाइन मार्केट में ढेरों एयर फ्रायर मौजूद हैं, जो अलग-अलग फीचर्स देते हैं. एयर फ्रायर के साथ आपको ग्रिलर का भी ऑप्शन मिलता है. इसकी मदद से चिकन और अन्य आइटम को ग्रिल किया जा सकता है. खरीदने से पहले उसके फीचर्स और मोड को पहचान लें. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement