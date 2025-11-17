scorecardresearch
 

BenQ ScreenBar Halo 2 भारत में लॉन्च, मिलेगा हाईटेक रिमोट और आंखों को आराम, ये है कीमत

BenQ ScreenBar Halo 2 मॉनिटर लाइट भारत में लॉन्च हो गई है. बेहद ही खास टेक्नोलॉजी के साथ आने वाली इस लाइट को मॉनिटर पर यूज किया जाता है, जिसकी वजह से यह स्क्रीन के सामने रखे सामान और बैक साइट पर रोशनी देने का काम करता है. इसके साथ एक हाई टेक रिमोट मिलता है.

BenQ ने भारत में अपनी खास लाइट को लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम BenQ ScreenBar Halo 2 है. इस लाइट को PC के साथ यूज किया जाता है. कंपनी ने इसको नेक्स्ट जनरेशन मॉनिटर लाइट नाम दिया है. यह कंप्यूटर पर काम करने के दौरान डेस्क पर लाइट देने का काम करती और यह आंखों को परेशान नहीं करती है. 

दरअसल, रात के समय पीसी पर काम करने के दौरान डेस्क पर बाकी सामान और यहां तक की कीबोर्ड आदि देखना मुश्किल हो जाता है. अगर कोई लैंप यूज करते हैं तो पीसी मॉनिटर पर रिफ्लेक्शन दिखाई पड़ता है. इस परेशानी को दूर करने के लिए ScreenBar Halo 2 को तैयार किया है. 

ScreenBar Halo 2 की कीमत 

ScreenBar Halo 2 भारतीय वेबसाइट पर मौजूद है. यह प्रोडक्ट 17,490 की कीमत में आता है. इस कीमत में लाइट और हाईटेक रिमोट दोनों दिए जाते हैं. 

ScreenBar Halo 2 रात के समय यूजफुल 

कंपनी ने बताया है कि करीब चार साल तक रिसर्च और यूजर्स टेस्टिंग के बाद इस लाइट को तैयार किया है. ScreenBar Halo 2 अब भारत में मौजूद है. इस लाइट को खासतौर से उन लोगों के तैयार किया है, जो कम रोशनी वाले कमरे या फिर रात के समय पीसी पर काम करते हैं. यह प्रोफेशनल कंटेंट क्रिएटर्स और गेमर्स के लिए भी यूजफुल है. 

ScreenBar Halo 2 में डुअल लाइट सिस्टम दिया है, जो ट्रिपल कर्वेचर बैकलाइट डिजाइन में आती है. इसकी मदद से इसमें 423 परसेंट का बड़ा कवरेज देखने को मिलता है. यह लाइट मॉनिटर पर नहीं पड़ती है, जिसकी वजह से स्क्रीन पर रिफ्लेक्शन नहीं आता है. 

मिलता है वायरलेस रिमोट 

ScreenBar Halo 2, एक वायरलेस रिमोट के साथ आता है. यह एक सर्कल डायल की तरह होता है. इसमें कुछ टच कंट्रोल्स बटन दिए हैं, जिनकी मदद से मोड्स को चुना जा सकता है. साथ ही डायल की मदद से लाइट को कम या ज्यादा किया जा सकता है. 

