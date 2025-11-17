scorecardresearch
 

लोन चुकाने के लिए बने लुटेरे, डेटिंग ऐप से बनाते थे शिकार, कंगाल बना सकता है ये ट्रैप

बेंगलुरु से एक हैरान करने वाला केस सामने आया है, जहां एक कपल ने लोगों को लूटने का प्लान बनाया. इसके लिए वे डेटिंग ऐप का यूज करते थे. पहली वारदात को अंजाम देते ही पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया. जांच में पता चला कि उन्होंने कुछ लोन ऐप्स से बहुत ज्यादा लोन ले लिया था, जिसे चुकाने के लिए उन्होंने Dating-App का यूज करके लोगों को लूटने का प्लान बनाया.

हनी ट्रैक से लोगों को लूटने का प्लान. (Photo: Representational )
कर्नाटक के शहर बेंगलुरु से साइबर ठगी का एक अनोखा केस सामने आया है. पुलिस ने ठगी और लूटने वाले जिन दो लोगों को गिरफ्तार किया है, वे असल में कपल हैं. वे लोगों को शिकार बनाने के लिए डेटिंग ऐप से हनी ट्रैप में फंसाते थे और फिर लूटते थे. पहली ही लूट के बाद उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. 

दरअसल, कपल्स ने अलग-अलग ऐप्स से भारी लोन ले लिया था. इसके बाद जब वे उस लोन को चुका नहीं पा रहे थे तो उन्होंने लोगों को लूटने का प्लान बनाया. दोनों लोगों की पहचान कविप्रिया और हर्षवर्धन के रूप में हुई है. 

दोनों ने ऐसे की शुरुआत 

  • कविप्रिया ने Happn dating App का यूज किया और अपनी एक इमेज पोस्ट कर दी. इस जाल में एक नौजवान फंस गया. 
  • विक्टिम ने कविप्रिया को मिलने के लिए बुलाया. 1 नवंबर को दोनों की मुलाकात एक रेस्टोरेंट में हुई.
  • ड्रिंक्स पीने के बाद दोनों ने करीबी एक लॉज में जाने का प्लान बनाया.  
  • इसके बाद आधी रात में कविप्रिया ने खाना ऑर्डर किया, उसके बाद शख्स को पानी पीने के लिए दिया. 
  • पानी पीने के बाद शख्स ने होश गंवा दिया. इसका फायदा उठाकर कविप्रिया ने उसको लूट किया. उसका कैश और गोल्ड ज्वैलरी छीन ली. 
  • इसके बाद विक्टिम ने कंप्लेंट दर्ज कराई. पुलिस ने पूरे मामले को ट्रैक किया और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. 

फेक डेटिंग ऐप से सावधान, ऐसे करें चेक 

Advertisement

डेटिंग ऐप पर बहुत से फेक प्रोफाइल मिल जाएंगे, जिनका इरादा लोगों को नुकसान पहुंचाना या फिर लूटना होता है. लुटेरों से बचाव के लिए जरूरी है कि आप हमेशा प्रोफाइल को क्रॉस चेक करें. प्रोफाइल इमेज को रिवर्स इमेज के जरिए चेक कर सकते हैं कि वह किसकी है. वीडियो कॉल्स पर बात ना करने वालों से दूर रहना चाहिए. 

यह भी पढ़ें: फ्री गेमिंग ऐप का झांसा, गाजियाबाद में बैठकर करते थे साइबर ठगी, ऐसे करते थे बैंक खाता खाली

मिलने से पहले एक बार वीडियो कॉल आदि पर बात कर लेनी चाहिए. कई बार फेक प्रोफाइल बनाकर लोगों को मिलने के लिए बुलाते हैं और फिर लूट लेते हैं. 

