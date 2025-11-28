scorecardresearch
 
अब नोएडा में खुलने जा रहा Apple का भारत में पांचवां स्टोर, कंपनी और कंज्यूमर को होंगे ये फायदे

Apple नोएडा में अपना अगला रिटेल स्टोर ओपेन करने जा रहा है. कंपनी 11 दिसंबर को नोएडा में अपना नया स्टोरे ओपन करेगी और यह कंपनी का इस साल का तीसरा आउटलेट होगा. इस स्टोर की मदद से कंपनी के साथ-साथ कंज्यमूर्स को भी फायदा होगा. आइए जानते हैं कैसे

नोएडा में खुलने जा रहा है Apple का अगला स्टोर. (Photo:apple.com )
Apple देश की राजधानी दिल्ली से जुड़े शहर नोएडा में अपना अगला रिटेल स्टोर ओपन करने जा रहा है. कंपनी 11 दिसंबर को नोएडा में अपना नया स्टोर ओपन करेगी और यह कंपनी का इस साल का तीसरा आउटलेट होगा. ये जानकारी खुद ऐपल पोर्टल से मिली है. 

अब दिल्ली-NCR के लोग नोएडा स्थित ऐपल आउटलेट पर पहुंच सकेंगे. भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन का मार्केट है और iPhone की डिमांड में भी इजाफा देखा जा चुका है. कंपनी इस मौके को गंवाना नहीं चाहती है और ऑफलाइन रिटेल स्टोर की मदद से वह ज्यादा से ज्यादा भारतीयों तक अपनी पहुंच को बनाना चाहती है. 

Apple भारत में अपना ऑफलाइन रिटेल स्टोर्स क्यों खोलना चाहता है?

Apple अपने आउटलेट की मदद से अपने प्रीमियम ब्रांड इमेज को मजबूत बनाना चाहता है. इन स्टोर्स पर जाकर यूजर्स खुद ऐपल के प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस कर सकेंगे. 

यह भी पढ़ें: Apple ने लॉन्च किया 6400 रुपये का मोबाइल स्टैंड, क्या है इसमें खास

डायरेक्ट कंज्यूमर्स से कनेक्ट होने का फायदा 

Apple स्टोर ओपन होने की वजह से कस्टमर्स सीधे के एग्जीक्युटिव से बात कर सकते हैं और कंपनी को भी यूजर्स से सीधे कनेक्ट होने का मौका मिलता है. इससे कंपनी कस्टमर्स की पसंद, फीडबैक और परेशानियों को आसानी से समझ सकती है. 

सेल्स में होगा इजाफा 

Apple आउटलेट होने की वजह से कंपनी की सेल्स में भी इजाफा देखने को मिल सकता है. कंपनी यूजर्स को आईफोन समेत अन्य गैजेट को हाथों-हाथ ट्र्राई करने देते हैं, जिससे वह उसके शानदार फीचर्स और ईको सिस्टम का फायदा उठा पाते हैं. ऐसे में ज्यादा प्रोडक्ट सेल होने की संभावना बढ़ जाती है.  

यह भी पढ़ें: कपड़ा, मोज़ा, स्ट्रैप: Apple ने लॉन्च किए अजीबोगरीब प्रोडक्ट्स, कीमत और वजह होश उड़ा देंगे

Apple के और भी प्रोडक्ट सेल होंगे 

भारत में ऐपल आउटलेट ओपन करने की वजह से कंपनी को उम्मीद है कि दूसरे प्रोडक्ट की सेल में इजाफा होगा. iPhone के अलावा  Apple वॉच, iPad, MacBook, AirPods, और एक्सेसरीज भी सेल होंगी. इससे ऐपल के ईको सिस्टम और बेहतर होगा. 

