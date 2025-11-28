अब नोएडा में खुलने जा रहा Apple का भारत में पांचवां स्टोर, कंपनी और कंज्यूमर को होंगे ये फायदे

Apple देश की राजधानी दिल्ली से जुड़े शहर नोएडा में अपना अगला रिटेल स्टोर ओपन करने जा रहा है. कंपनी 11 दिसंबर को नोएडा में अपना नया स्टोर ओपन करेगी और यह कंपनी का इस साल का तीसरा आउटलेट होगा. ये जानकारी खुद ऐपल पोर्टल से मिली है.

अब दिल्ली-NCR के लोग नोएडा स्थित ऐपल आउटलेट पर पहुंच सकेंगे. भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन का मार्केट है और iPhone की डिमांड में भी इजाफा देखा जा चुका है. कंपनी इस मौके को गंवाना नहीं चाहती है और ऑफलाइन रिटेल स्टोर की मदद से वह ज्यादा से ज्यादा भारतीयों तक अपनी पहुंच को बनाना चाहती है.

Apple भारत में अपना ऑफलाइन रिटेल स्टोर्स क्यों खोलना चाहता है?

Apple अपने आउटलेट की मदद से अपने प्रीमियम ब्रांड इमेज को मजबूत बनाना चाहता है. इन स्टोर्स पर जाकर यूजर्स खुद ऐपल के प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस कर सकेंगे.

डायरेक्ट कंज्यूमर्स से कनेक्ट होने का फायदा

Apple स्टोर ओपन होने की वजह से कस्टमर्स सीधे के एग्जीक्युटिव से बात कर सकते हैं और कंपनी को भी यूजर्स से सीधे कनेक्ट होने का मौका मिलता है. इससे कंपनी कस्टमर्स की पसंद, फीडबैक और परेशानियों को आसानी से समझ सकती है.

सेल्स में होगा इजाफा

Apple आउटलेट होने की वजह से कंपनी की सेल्स में भी इजाफा देखने को मिल सकता है. कंपनी यूजर्स को आईफोन समेत अन्य गैजेट को हाथों-हाथ ट्र्राई करने देते हैं, जिससे वह उसके शानदार फीचर्स और ईको सिस्टम का फायदा उठा पाते हैं. ऐसे में ज्यादा प्रोडक्ट सेल होने की संभावना बढ़ जाती है.

Apple के और भी प्रोडक्ट सेल होंगे

भारत में ऐपल आउटलेट ओपन करने की वजह से कंपनी को उम्मीद है कि दूसरे प्रोडक्ट की सेल में इजाफा होगा. iPhone के अलावा Apple वॉच, iPad, MacBook, AirPods, और एक्सेसरीज भी सेल होंगी. इससे ऐपल के ईको सिस्टम और बेहतर होगा.

