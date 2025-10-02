iPhone यूजर्स तुरंत अपडेट करें अपना फोन, Apple ने जारी किया इंपॉर्टेंट अपडेट

Apple ने iOS 26.0.1 का अपडेट जारी कर दिया है और यूजर्स को इसे तुरंत अपडेट करने की सलाह दी गई है. दरअसल इस अपडेट के साथ कंपनी ने कुछ इंपॉर्टेंट बग फिक्स का भी ऐलान किया है.

iPhone 17 सीरीज के लॉन्च के बाद से iPhone यूजर्स लगातार शिकायत कर रहे हैं. iOS 26 अपडेट के बाद ख़ास तौर पर लोगों के iPhone की बैटरी तेजी से ड्रेन हो रही है. यहां तक कुछ iPhone 17 सीरीज़ में भी प्रॉब्लम आ रही है.

iOS 26.0.1 अपडेट के बाद ठीक हो जाएंगी ये दिक्कतें



Wi-Fi और Bluetooth Fix: कुछ iPhone 17, iPhone Air और iPhone 17 Pro यूजर्स को कनेक्टिविटी में इश्यू हो रही थी जिसे ठीक कर लिया गया है.

Cellular Network Issue: iOS 26 अपडेट के बाद कुछ iPhones में सेल्यूलर यानी मोबाइल नेटवर्क कनेक्ट करने में दिक्कत हो रही थी. इसे भी कंपनी ने अब फिक्स कर लिया है.

Camera Artifact Bug: कुछ iPhones में फोटो क्लिक करने के दौरान विजुअल ग्लिचेज आ रहे थे. कंपनी के मुताबिक इस अपडेट के बाद उसे भी ठीक कर लिया गया है.

App Icon Glitch: iOS 26 अपडेट के बाद कुछ यूजर्स के फोन पर ऐप आइकॉन ब्लैंक दिख रहे थे, खास तौर पर जब कस्टम टिंट ऐड किया जा रहा था. ये भी अब ठीक हो जाएगा.

VoiceOver Accessibility Fix: नए अपडेट बाद वॉयसओवर ऐक्सिसिब्लिटी में दिक्कत आ रही थी. लेकिन अब ये फिक्स हो गया है.

Security Patch: कंपनी के मुताबिक इस अपडेट मे जरूरी सिक्योरिटी पैच दिए गए हैं. जो फोन की सिक्योरिटी के लिए जरूरी हैं.

iOS 26 अगर आपने अपने फोन पर पहले से इंस्टॉल कर रखा है तो सेटिंग्स में जा कर अपडेट चेक करं. iOS 26.0.1 का अपडेट दिख रहा है तो इसे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें.

गौरतलब है कि iOS 26 का फाइनल अपडेट हाल ही में आया है. हर बार की तरह इस बार भी अपडेट आने के बाद से यूजर्स को कई तरह की दिक्कतें आ रही हैं. अगर आपकी प्रॉब्लम इस अपडेट से भी ठीक नहीं होती है तो मुमकिन है नेक्स्ट अपडेट में उसे ठीक कर लिया जाएगा.

आप कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपके iPhone में अपडेट के बाद कौन-कौन सी समस्याएं आ रही हैं.

