5G का कर रहे थे इंतजार? आ गया नया अपडेट, अब इन iPhone यूजर्स को मिलेगी सर्विस

5G सर्विस लॉन्च होने के बाद भी अभी तक Apple iPhone यूजर्स तक नहीं पहुंच पाई है. इसकी वजह है ऐपल फोन्स में 5G सर्विस का इनेबल नहीं होना. वैसे तो कई ऐपल डिवाइस 5G सपोर्ट के साथ आते हैं, लेकिन इनमें यूजर्स को 5G नेटवर्क नहीं मिल रहा. जल्द ही ऐपल यूजर्स की ये समस्या दूर होगी.

Apple ने नया iOS 16.2 beta 2 अपडेट जारी कर दिया है. इस बीटा अपडेट में भारतीय यूजर्स को 5G सपोर्ट का ऑप्शन भी मिल रहा है. ऐपल उन कंपनियों में से एक है, जिन्होंने 5G अपडेट रिलीज करने में सबसे ज्यादा वक्त लिया है. सैमसंग, शाओमी और दूसरे ब्रांड्स भी अपने फोन्स के लिए OTA रिलीज कर रहे हैं.

बीटा यूजर्स को मिलेगा 5G सपोर्ट

iOS beta यूजर्स अपने 5G सपोर्ट वाले iPhone पर नई जनरेशन का नेटवर्क टेस्ट कर सकते हैं. जिन यूजर्स ने बीटा अपडेट के लिए साइन-अप किया है, वे इसे इंस्टॉल कर सकते हैं और अपने फोन पर 5G कनेक्टिविटी को चेक कर सकते हैं.

ऐपल ने इससे पहले बताया था कि सभी यूजर्स को दिसंबर 2022 तक स्टेबल iOS अपडेट मिलेगा, जिसके बाद यूजर्स 5G नेटवर्क यूज कर सकेंगे. स्टेबल वर्जन रिलीज करने से पहले Apple iOS 16.2 बीटा 2 यूजर्स से फीडबैक कलेक्ट करेगा.

इस बीटा वर्जन को वे सभी यूजर्स इंस्टॉल कर सकते हैं, जिन्होंने बीटा प्रोग्राम के लिए साइनअप किया है. बता दें कि भारत में अभी जियो और एयरटेल ने ही अपनी 5G सर्विस लॉन्च की है. इन दोनों कंपनियों ने भी चुनिंदा शहरों में अपनी सर्विस लाइव की है, जो कुछ ही यूजर्स को मिल रही है.

इस तरह से चेक कर सकते हैं सेटिंग

अगर आपके पास एक 5G सपोर्ट वाला आईफोन है और 5G नेटवर्क वाले शहर में रहते हैं, तो लेटेस्ट अपडेट के बाद सर्विस को टेस्ट कर सकते हैं. बता दें कि ऐपल के पोर्टफोलियो में iPhone 12 सीरीज, iPhone 13 सीरीज, iPhone 14 सीरीज औ iPhone SE 2022 5G सपोर्ट के साथ आते हैं.

अपडेट इंस्टॉल करने के बाद यूजर्स को सेटिंग में जाना होगा. यहां उन्हें Voice & Data का ऑप्शन मिलेगा. इसमें यूजर्स को 5G On, 5G Auto और 4G/ LTE का ऑप्शन मिलेगा. यूजर्स अपनी सुविधा के मुताबिक ऑप्शन चुन सकते हैं. 5G On सेटिंग में फोन की बैटरी तेजी से खत्म होगी. वहीं 5G Auto में यूजर्स को 5G On के मुकाबले बेहतर बैटरी लाइफ मिलेगी.