आपकी गाड़ी का चालान आया है... APK Scam का नया तरीका, आपका भी हो सकता है अगला नंबर

APK File की मदद से साइबर ठग आपके बैंक खाते में सेंध लगा सकते हैं. इस तरह के कई केस सामने भी आ चुके हैं. अब साइबर ठगों ने APK File का नाम बदलकर ठगी का नया तरीका खोज निकाला है. साइबर ठग कार या बाइक के नाम का यूज करते हैं और भोले-भाले लोगों की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश करते हैं. इसके बाद जब यूजर चालान देखने के लिए मैसेज खोलते हैं तो खतरनाक APK फाइल फोन में इंस्टॉल हो जाती है.

APK स्कैम का कई लोग शिकार हो चुके हैं. (Photo: AI Generated)
साइबर ठगों के नए पैतरे का खुलासा हुआ है, जिसमें विक्टिम को बड़ी ही चालाकी से इंस्टैंट मैसेजिंग ऐप WhatsApp पर एक मैसेज भेजते हैं. इस मैसेज में फाइल का नाम E-Vahan Challan होता या M VAHAN Challan होगा. इसके बाद साइबर ठग बैंक खाते को खाली तक कर देंगे.  

दरअसल, इस तरह के कई केस हाल ही में देहरादून में सामने आए हैं. इतना ही नहीं हमारे साथी उदित तिवारी के पास भी एक ऐसा ही मैसेज आया. मैसेज था कि चालान में मेरा नाम है और आपका भी नाम है चेक कर लीजिये. मैसेज में एक APK File थी, जिसको M Parivahan challan नाम दिया. ये तरीका आंखों में धूल झोंकने का है.

उन्होंने सतर्कता बरतते हुए पहले मैसेज को पढ़ा और देखा कि फाइल फॉर्मेट में APK का नाम है. इसके तुरंत बाद उनको समझ आ गया कि यह साइबर ठग का मैसेज है. उन्होंने बतौर सावधानी उस चैट पर कोई भी रिप्लाई नहीं किया. 

APK File क्या होती है और कैसे स्कैम होता है? 

आप भी हमारे साथी की तरह सतर्कता दिखाएं. इसके लिए आज आपको बताने जा रहे हैं कि APK File क्या होती है और कैसे साइबर ठग इसका यूज करके कैसे आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं. यहां तक कि बैंक खाता भी खाली कर सकते हैं.

APK, असल में Android Package Kit का शॉर्ट नेम है. यह एक स्टैंडर्ड फाइल फॉर्मेट है, जिसका यूज एंड्रॉयड स्मार्टफोन में ऐप इंस्टॉल करने में किया जाता है. हैकर्स या स्कैमर्स APK File का यूज करके फोन में खतरनाक ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं. इससे मोबाइल को हैक किया जा सकता है. 

APK File का नाम बदलकर साइबर ठग मैसेज भेज रहे हैं.

बैंक OTP तक एक्सेस कर सकते हैं 

APK फाइल्स की मदद से हैकर्स और स्कैमर्स आपके सिस्टम से बैंक डिटेल्स और OTP आदि तक एक्सेस कर सकते हैं. टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट्स में लिखा कि देहरादून के एक विक्टिम ने गलती से APK File इंस्टॉल कर ली. इसके बाद उनका WhatsApp हैक हो गया. इसके बाद विक्टिम को बैंकिंग संबंधित OTP आने लगे. 

सावधानी के लिए फोन भी देता है अलर्ट

आपका स्मार्टफोन ही आपको कई बार अनजान सोर्स से इंस्टॉल होने वाले ऐप्स को रोकता है. इसके बाद भी अगर आप किसी के कहने पर उस फाइल को एक्स्ट्रा परमिशन दे देते हैं तो वह स्मार्टफोन में अपनी जगह बना लेता है.

APK Scam से कैसे करें बचाव? 

APK Scam से सेफ्टी चाहते हैं तो सबसे पहले तो ध्यान रखें कि मैसेज या अनजान वेबसाइट से ऐप इंस्पॉल ना करें. ऐसा करना खतरनाक हो सकता है. अनजान नंबर से आने वाले मैसेज के जरिए आने वाली किसी भी फाइल को इंस्टॉल करने से बचें. पहले उसका फाइल टाइप देखें. बाद ही उसको इंस्टॉल करें. 

