Amazon दे रहा है 15,000 रुपये जीतने का मौका, जानें घर बैठे कैसे बनें विजेता

Amazon App Quiz का आयोजन हर रोज होता है. इससे आप पैसे जीत सकते हैं. आज यानी 5 फरवरी को Amazon App Quiz पर पांच सवाल के जवाब देकर आप 15,000 रुपये जीत सकते हैं. ये इनाम आपको Amazon पे बैलेंस में दिया जाएगा.

Amazon App Quiz खेलना काफी आसान है. इसके लिए आपके स्मार्टफोन में केवल Amazon का App होना चाहिए. Amazon App के जरिए ही डेली क्विज को खेला जा सकता है.

Amazon App को आईओएस यूजर्स ऐपल ऐप स्टोर या एंड्रॉयड यूजर्स गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं. इसके डाउनलोड हो जाने के बाद आपको इस पर नया अकाउंट बनाना होगा या आपको पुराने अकाउंट से लॉगिन करना होगा.

Amazon App पर लॉगिन हो जाने के बाद आपको फन जोन के सेक्शन में जाना होगा. इसके लिए आप सर्च बार में क्विज लिखकर सर्च कर सकते हैं. सर्च रिजल्ट आ जाने के बाद फन जोन को ओपन कर लें. इसमें आपको डेली क्विज वाले सेक्शन में जाना होगा. आज के विनर की घोषणा कल की जाएगी. विनर का फैसला लकी ड्रॉ के जरिए होता है.

नीचे आपको आज के सभी सवाल और उसके सही जवाब बता रहे हैं.

सवाल 1. Who controversially made himself unavailable for the South Africa vs West Indies match at the T20 World Cup for personal reasons?

जवाब- Quinton De Kock

सवाल 2. At California's SoFi stadium BTS recently performed in a concert titled what?

जवाब- Permission to Dance Concert

सवाल 3. Which space tourism company recently announced plans to launch a commercial space station named 'Orbital Reef'?

जवाब- Blue Origin

सवाल 4. Which country won the Thomas Cup, the Men's World Team Championship for this sport in 2021 for the first time in 19 years?

जवाब- Indonesia

सवाल 5. This is the Hathor Temple, a famous site located in which country?

जवाब- Egypt