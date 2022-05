Amazon Pay Balance में 10 हजार रुपये जीतने का मौका, बस करना होगा ये छोटा सा काम

Amazon से आज यानी 3 मई 2022 को इनाम जीत सकते हैं. इसके लिए आपको Amazon पर होने लाले Quiz में हिस्सा लेना होगा. आपको बता दें कि Amazon पर Daily Quiz होता है. इसमें हर रोज इनाम की राशि अलग-अलग होती है.

Amazon Daily Quiz के विनर का फैसला लकी ड्रॉ के जरिए किया जाता है. आज के विनर की घोषणा कल की जाएगी. आपको क्विज में पूछे गए पांच सवालों के सही जवाब देने होंगे जिसके बाद आप विनर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं. Amazon Daily Quiz में आज इनाम की राशि 10 हजार रुपये रखी गई है.

Amazon Daily Quiz में हिस्सा लेने के लिए आपको ऐमेजॉन ऐप अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड करना होगा. इसके बाद आपको इसके फन सेक्शन में जाना होगा. फन सेक्शन में जाने के बाद आपको डेली क्विज के सेक्शन में जाना होगा.

आपको बता दें कि अगर आप Amazon Daily Quiz के विनर बनते हैं तो आपके Amazon Pay Balance में इनाम दिया जाएगा. इसका यूज आप कोई प्रोडक्ट खरीदने से लेकर रिचार्ज और दूसरे कई कामों में कर सकते हैं. यहां पर आपको आज के सभी सवालों के सही जवाब बारे में बता रहे हैं.

1. Who was the only batter to score a half century in the opening game of the 2022 IPL?

जवाब- MS Dhoni

2. Patrick Stewart will appear as what iconic character in the new Marvel movie 'Doctor Strange in the Multiverse of Madness'?

जवाब- Professor X

3. Which of these high courts recently granted bail to Gautam Thapar, in the Yes Bank case?

जवाब- Bombay High Court

4. This is the beautiful city of Queenstown in which country?

जवाब- New Zealand

5. This is a memorial to which famous musician in Strawberry Fields, New York?

जवाब- John Lennon