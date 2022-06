Amazon दे रहा है 10 हजार रुपये जीतने का बंपर मौका, करना होगा ये आसान काम

Amazon आज यानी 29 June 2022 को बंपर इनाम जीतने का मौका दे रहा है. Amazon से आप 10 हजार रुपये आज जीत सकते हैं. इसके लिए आपको Amazon Daily Quiz में हिस्सा लेना होगा. आज के Amazon Daily Quiz की शुरुआत हो गई है.

Amazon Daily Quiz में पांच सवाल पूछे जाते हैं जिनके सही जवाब देकर आप इनाम जीतने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं. आपको बता दें कि Amazon हर रोज Quiz का आयोजन करता है. इसमें डेली इनाम की राशि अलग-अलग होती है. ये राशि 1 हजार रुपये से शुरू होकर 40 हजार रुपये तक जाती है. इसके विनर का फैसला लकी ड्रॉ के जरिए किया जाता है. आज के विनर के बारे में कंपनी कल जानकारी देगी.

Amazon Daily Quiz में हिस्सा लेने के लिए आपके पास ऐमेजॉन का मोबाइल ऐप होना जरूरी है. इसे एंड्रॉयड यूजर्स गूगल प्ले स्टोर और आईओएस यूजर्स ऐपल ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं. ऐप डाउनलोड हो जाने के बाद आप इसमें लॉगिन कर लें.

Amazon ऐप में लॉगिन हो जाने के बाद आपको इसके फन सेक्शन में जाना होगा. अगर आपको मेन्यू से फन सेक्शन नहीं मिल रहा है तो आप इसे सर्च बार में सर्च करके एक्सेस कर सकते हैं. इसके बाद आपको डेली क्विज के सेक्शन में जाना होगा. जहां पर आप पांच सवालों के सही जवाब देकर इनाम जीतने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं.

1. The NBA Finals MVP in 2022, was won by which famous player from the Golden State Warriors?

जवाब- Stephen Curry

2. In the movie 'Top Gun: Maverick' , what is the nickname or call sign of Captain Pete Mitchell played by Tom Cruise?

जवाब- Maverick

3. Which of these companies has recently invested INR 375 crore in its Indian logistics arm?

जवाब- Amazon

4. What is the preferred food of this bear?

जवाब- Seals

5. What was the nationality of the artist of this painting?

जवाब- Italian