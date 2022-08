Amazon Quiz में हिस्सा लेकर जीत सकते हैं इनाम, देने होंगे इन सवालों के जवाब

Amazon के जरिए आप आज इनाम जीत सकते हैं. Amazon 28 August 2022 को इनाम जीतने का मौका दे रहा है. ये इनाम आपके Amazon Pay Balance में दिया जाएगा. इसके लिए आपको Amazon Quiz में हिस्सा लेना होगा.

क्विज जीतने पर आपको इनाम दिया जाएगा. Amazon पर डेली Quiz होता है जिसके जरिए इनाम जीता जा सकता है. Amazon Daily Quiz में इनाम की राशि हर दिन अलग-अलग होती है. इसमें विनर का फैसला लकी ड्रॉ के जरिए किया जाता है. आज के विनर की घोषणा कल की जाएगी.

आज इनाम की राशि 500 रुपये रखी गई है. इसका यूज आप मोबाइल रिचार्ज से लेकर शॉपिंग तक के लिए कर सकते हैं. Amazon क्विज को खेलने के आपको इसके मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना होगा. इसे गूगल प्ले स्टोर या ऐपल ऐप स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है. इस ऐप को डाउनलोड करने बाद इसमें आप लॉगिन कर लें. लॉगिन हो जाने के बाद आप क्विज को खेल सकते हैं.

क्विज खेलने के लिए आपको इसके फन सेक्शन में जाना होगा. फन सेक्शन में जाने के बाद आपको डेली क्विज सेक्शन में जाना होगा. यहां पर आपको पांच सवालों के सही जवाब देने होंगे. इन सवालों के सही जवाब देने के बाद आप इनाम जीतने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं.

1. Oleksandr Usyk who recently retained his WBA, WBO, IBF and IBO world heavyweight titles by beating Anthony Joshua is from which country?

जवाब- Ukraine

2. The upcoming series 'Duranga' is an adaptation of the series 'Flower of Evil' from which country?

जवाब- South Korea

3. Tamil Nadu has got its 5th _____ reserve at Agasthyamalai in Tirunelveli district. Fill in the blanks

जवाब- Elephant

4. Who was the first professional female player in this sport?

जवाब- Pattie McGee

5. What is the parent company of this famous brand?

जवाब- Volkswagen