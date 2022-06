Amazon पर शुरू हुआ Daily Quiz, 25 हजार रुपये जीतने का मौका, ऐप में करना होगा ये काम

Amazon के जरिए आप आज इनाम जीत सकते हैं. Amazon आपको आज यानी 2 जून 2022 को 25 हजार रुपये जीत सकते हैं. इस इनाम को जीतने के लिए आपको Amazon Quiz में हिस्सा लेना होगा. अगर आप इनाम जीतते हैं तो ये आपके Amazon Pay Balance में दिया जाएगा.

आपको बता दें कि Amazon पर डेली Quiz होता है जिसके जरिए इनाम जीता जा सकता है. Amazon Daily Quiz में इनाम की राशि हर दिन अलग-अलग होती है. इसमें विनर का फैसला लकी ड्रॉ के जरिए किया जाता है. आज के विनर की घोषणा कल की जाएगी.

इस क्विज में इनाम की राशि 1000 रुपये से लेकर 40 हजार रुपये तक होती है. आज इनाम की राशि 25 हजार रुपये रखी गई है.

Amazon क्विज को खेलने के आपको इसके मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना होगा. इसे गूगल प्ले स्टोर या ऐपल ऐप स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है. इस ऐप को डाउनलोड करने बाद इसमें आप लॉगिन कर लें. लॉगिन हो जाने के बाद आप क्विज को खेल सकते हैं.

क्विज खेलने के लिए आपको इसके फन सेक्शन में जाना होगा. फन सेक्शन में जाने के बाद आपको डेली क्विज सेक्शन में जाना होगा. यहां पर आपको पांच सवालों के सही जवाब देने होंगे. इन सवालों के सही जवाब देने के बाद आप इनाम जीतने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं.

1. The Simorgh is a two-stage, liquid fueled space launch vehicle developed by which country?

जवाब- Iran

2. Which is the "first festival in Asia" to be added to the 'Representative List of Intangible Cultural Heritage of Humanity' by UNESCO?

जवाब- Durga Puja

3. The Minsk Protocol is an agreement which sought to end war in which country?

जवाब- Ukraine

4. In which country is the tree of this fruit the national tree?

जवाब- Bangladesh

5. Which university of India has this animal in its symbol?

जवाब- Delhi University