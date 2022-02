Amazon पर ये छोटा सा काम करके आप जीत सकते हैं 5 हजार रुपये का इनाम

Amazon आपको इनाम जीतने का मौका दे रहा है. आज आप Amazon से 5000 रुपये का इनाम जीत सकते हैं. ये इनाम आपको Amazon Pay Balance में दिया जाएगा. इसके लिए आपको Amazon Quiz में हिस्सा लेना होगा.

आपको बता दें कि Amazon पर Daily Quiz होता है. इस क्विज को आप Amazon ऐप के जरिए खेल सकते हैं. इसमें एक लकी विनर को इनाम दिया जाता है. आज के लकी विनर की घोषणा कल की जाएगी, क्विज में आपसे 5 सवाल पूछे जाते हैं.

इन सवालों का सही जवाब आपको देना होता है. इस क्विज को खेलने के लिए आपको सबसे पहले अपने स्मार्टफोन में Amazon ऐप को ओपन करना होगा. इसे आप गूगल प्ले स्टोर या ऐपल ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं.

Amazon ऐप ओपन होने के बाद इसमें लॉगिन कर लें. इसके बाद फन सेक्शन में जाएं. फन सेक्शन में आपको डेली ऐप क्विज वाले सेक्शन में जाना होगा. आज की इनाम राशि 5000 रुपये रखी गई है. यहां पर आपको आज के सभी सवाल और उसके जवाब बता रहे हैं.

1. The annual Tata Literature Live! Lifetime Achievement Award for 2021 was given to which celebrated author?

जवाब- Anita Desai

2. Ajaz Patel, who recently became the 3rd player in Tests to get all 10 wickets, plays for which country?

जवाब- New Zealand

3. Which country hosted the 23rd World Petroleum Congress in 2021?

जवाब- USA

4. This sport was banned between 1457 and 1744 in which country, that also invented the said sport?

जवाब- Scotland

5. This is the flag of which country?

जवाब- Italy