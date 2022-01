मजाक-मजाक में बनी इस Cryptocurrency ने किया मालामाल! 24 घंटे में 1 लाख रुपये बने 26 लाख

हाल के दिनों में Cryptocurrencies काफी तेजी से पॉपुलर हुई है. इससे लोगों को काफी फायदा भी हो रहा है और नुकसान भी. अब एक नई क्रिप्टोकरेंसी जिसने Shiba Inu की लोकप्रियता का फायदा उठाया उसने अपने इनवेस्टर्स को कई गुना फायदा करवा दिया.

हम बात कर रहे हैं Alien Shiba Inu या ASHIB की. इसने रविवार को निवेशकों को काफी फायदा पहुंचाया. इसकी कीमत एक दिन में 26 गुना बढ़ गई. इसको आप ऐसे समझें जिसने शनिवार को इसमें 1 लाख रुपये इनवेस्ट किया. उसे रविवार को दोपहर में इससे 26 लाख से भी ज्यादा की वैल्यू मिली.

जैसा कि आपको नाम से ही पता चल गया होगा इस क्रिप्टोकरेंसी को Shiba Inu के नाम का काफी फायदा मिला. Alien Shiba Inu के डेवलपर्स वैसे इनवेस्टर्स को चांस देना चाहते हैं जो Shiba Inu से प्रोफिट नहीं बना सके.

इसका टैगलाइन The Alien Invasion is Finally Here है. हाल ही में TikTok सेंसशन Island Boys ने इसको लेकर एक सॉन्ग डेडिकेट किया था. CoinMarketCap के डेटा के अनुसार ये करेंसी रविवार को अपने अबतक के सबसे हाई वैल्यू पर थी.

रविवार की दोपहर में Alien Shiba Inu की वैल्यू USD 0.009869 पहुंच गई थी. आपको ये काफी छोटा अमाउंट लगा सकता है लेकिन शनिवार को इसकी वैल्यू लगभग USD 0.000376 थी. इसका मतलब जिन इनवेस्टर्स ने इसमें पैसा लगाया उनका वीकेंड काफी शानदार बन गया.

आपको बता दें कि क्रिप्टोकरेंसी में इस तरह का गेन पहली बार नहीं है. जब कोई नई करेंसी शुरू होती है तो उसकी वैल्यू काफी तेजी से ऊपर की ओर जाती है. इसका उदाहरण Alien Shiba Inu भी है. हालांकि ये वैल्यू ज्यादा देर तक नहीं रह सकी कुछ घंटों के बाद इसकी वैल्यू लगभग USD 0.002173 हो गई.