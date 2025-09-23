वेब ब्राउजर नहीं रोबोट, माउस कीबोर्ड की झंझट खत्म, ब्राउज़र खुद ही करेंगे सारा काम

वेब ब्राउजर्स का फ्यूचर क्या है? काफी सालों से वेब ब्राउजर्स में ज्यादा इनोवेशन नहीं हुआ है. गूगल क्रोम हो या सफारी -- सभी वेब ब्राउजर्स कमोबेश एक जैसा ही एक्स्पीरिएंस देते हैं. लेकिन Generative AI बूम के बाद अब ब्राउजर्स काफी स्मार्ट हो रहे हैं. इतने स्मार्ट हो गए कि अब ये आपका काम खुद कर रहे हैं. सिर्फ आपको कमांड देना है और ये खुद से अलग अलग वेबसाइट्स पर जा कर आपके लिए टास्क परफॉर्म कर देंगे. लगभग जीरो ह्यूमन इंटरवेंशन से भी Agentic AI बेस्ड ब्राउजर्स आपका काम आसान कर देते हैं.

कुछ ही समय पहले Perplexity ने अपना Comet ब्राउजर लॉन्च किया था जिसमें AI असिस्टेंट इनबिल्ट है. अब Google ने भी अपने वेब ब्राउजर Chrome में आर्टिफ़िशियल असिस्टेंट इंटिग्रेशन का ऐलान कर दिया है. Google ने अपने ब्लॉगपोस्ट में कहा है कि अब Chrome में Gemini का सपोर्ट दिया जा रहा है. सपोर्ट कंप्यूटर और मोबाइल के वेब ब्राउजर में मिलेगा.

Chrome में Gemini मिलने का क्या फायदा होगा?

क्रोम पर काम करते हुए किसी हेल्प के लिए आप इनबिल्ट Gemini यूज़ कर सकते हैं. कंपनी ने कहा है कि यूजर्स वेबपेज का कॉन्टेक्स्ट समझने और वीडियो के लिए यूज़ किया जा सकता है.

गूगल के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रिक ऑस्ट्रेलो ने कहा है कि क्रोम ब्राउजर को इवोल्व किया जा रहा है. अब क्रोम ऐसा हो जाएगा जिसके बारे में कुछ साल पहले किसी ने सोचा भी नहीं होगा.

Gemini के क्रोम में आने के बाद अब दूसरे AI बेस्ड ब्राउजर्स के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है. क्योंकि पिछले कुछ समय से लगातार ये चर्चा थी कि गूगल क्रोम के मार्केट में AI ब्राउजर सेंध लगा रहे हैं.

दरअसल Generative AI के आने के बाद से AI पावर्ड वेब ब्राउजर्स काफी तेजी से लॉन्च हो रहे हैं. Perplexity का Comet भी इसका बड़ा उदाहरण है. इसके अलावा भी कई कंपनियों ने AI पावर्ड वेब ब्राउजर्स लॉन्च किए हैं.

क्या होते हैं AI पावर्ड वेब ब्राउजर्स?

AI पावर्ड वेब ब्राउजर्स में इनबिल्ट AI असिस्टेंट दिया गया होता है. यानी आप ब्राउजर में रहते हुए Gemini से कोई भी सवाल पूछ सकते हैं जो आप देख रहे हैं. यानी वेबसाइट पर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो डायरेक्ट ब्राउजर से Gemini आपकी मदद करेगा. अमूमन इसके लिए लोग अलग टैब में AI टूल्स ओपन करके रखते हैं.

क्यों पॉपुलर हो रहे हैं Comet जैसे Agentic AI वाले ब्राउजर्स?

Perplexity का Comet ब्राउजर अपने एजेंटिक AI के लिए जाना जाता है. Comet ब्राउजर में एक इनबिल्ट Assistant दिया गया है. ब्राउजर में टैब मैनेजमेंट से लेकर खुद से आप इससे रिसर्च करा सकते हैं.

उदाहरण के तौर पर आप किसी वेबसाइट पर फॉर्म फिल कर रहे हैं या टिकट बुकिंग के लिए बेस्ट डील्स या कूपन ढूंढ रहे हैं. आपको Comet Assistant को एक्स्प्लेन करना है कि आपको क्या चाहिए. इसके बाद ये खुद से आपके बिहाफ पर टास्क परफॉर्म करता है. यानी टिकट बुकिंग के लिए कौन सी डील सही रहेगी वो भी ये ढूंढ देगा.

Agentic AI बेस्ड असिस्टेंट आपके वेब ब्राउजर को खुद से टेकओवर करके कंट्रोल करने लगते हैं. यानी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होती है आपके बताए हुए टास्क ये खुद से परफॉर्म करते जाते हैं.

किसी टैब में अगर कोई वीडियो ओपन है और आप चाहते हैं कि उस वीडियो का पूरा ट्रांस्क्रिप्ट आपके मिल जाए तो इसके लिए भी आप यहां कमांड दे सकते हैं. आप वीडियो देखते रहेंगे और आपका Agentic AI ऐसिस्टेंट आपके लिए पूरे वीडियो की ट्रांस्क्रिप्ट तैयार कर देगा. यहां तक की अगर वीडियो में से कोई खास सेग्मेंट जहां किसी खास चीज की बात हो रही है उसे निकालना है तो ये भी Agentic AI वाले ऐसिस्टेंट आपके लिए परफॉर्म कर सकते हैं.

Chrome Gemini सपोर्ट फिलहाल अमेरिका के लिए ही है, लेकिन कुछ समय के बाद कंपनी इसे दुनिया भर में रोल आउट कर सकती है. लेकिन अभी कंपनी ने ये साफ नहीं किया है कि कब इसे भारत में लॉन्च किया जाएगा.

