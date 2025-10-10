scorecardresearch
 

iPhone हो या पुराना फीचर फोन, सब होंगे चार्ज, बड़े काम का हैै ये सस्ता प्रोडक्ट

अक्सर कोई-ना-कोई किसी स्पेशल तरीके का चार्जर मांगते हुए मिल जाता है. आप कहें टाइप-सी चार्जर है, तो वो कहेंगे कि नहीं ये नहीं वो वाला चाहिए था. इस तरह की स्थिति में आपका काम एक प्रोडक्ट आसान कर सकता है. हम बात कर रहे हैं मल्टीफंक्शनल चार्जिंग केबल किट की. इस किट में कई विकल्प मिलते हैं, जिन्हें एक दूसरे से जोड़कर आप अलग-अलग चार्जिंग केबल बना सकते हैं.

Portronics का ये डिवाइस मल्टीपल चार्जिंग केबल ऑप्शन के साथ आता है. (Photo: Portronics)
क्या आपके पास इस फोन का चार्जर है? अमूमन ऑफिस या फिर घर आए मेहमान इस तरह का सवाल करते हैं. ज्यादातर लोगों की मांग लाइटनिंग लेबल या पुराने USB चार्जर की होती है. क्या हो अगर आपको ये सारे ऑप्शन एक ही चार्जर में मिल जाए. शायद तीन तरीके के केबल वाला चार्जर आपको पसंद नहीं आएगा. 

मार्केट में कुछ ऐसे भी ऑप्शन हैं, जो अलग-अलग तरीके के फोन को चार्ज कर सकते हैं. इसके लिए आपको सिर्फ अपने साथ एक केस रखना होगा. एक केस में आपको ना सिर्फ चार्जिंग सॉल्यूशन मिल जाएंगे, बल्कि कुछ एडिशनल टूल भी मिलेंगे.

हम बात कर रहे हैं Portronics के स्नैपकेस की. इसमें आपको मल्टीपल चार्जिंग केबल, सिम स्टोरेज, सिम इजेक्टर पिन और दूसरी चीजें मिलती हैं. इनका फायदा ये होगा कि आप किसी तरह के फोन को जरूरत पड़ने पर चार्ज कर सकते हैं. ना सिर्फ फोन बल्कि दूसरे डिवाइस भी इससे चार्ज हो जाएंगे. 

बडे़ काम का है ये प्रोडक्ट

Portronics स्नैपकेस में मिलने वाला चार्जिंग केबल 60W की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करेगा. ये मैक्सिमम आउटपुट है, जो ज्यादातर फोन्स के लिए पर्याप्त होगा. मार्केट में मिलने वाले कई लोकल चार्जिंग केबल्स के साथ शिकायत होती है कि वे फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं करते हैं. 

इसके साथ आपको कई सारे कनेक्टर मिलते हैं. इसमें टाइप-सी से टाइप-सी चार्जिंग केबल, लाइटनिंग कनेक्टर, USB-A  पिन और Micro USB पिन मिलता है. इन सभी का इस्तेमाल करके आप ज्यादातर डिवाइसेस को चार्ज कर सकते हैं. ये स्मार्टफोन, टैबलेट और अन्य एक्सेसरीज को भी चार्ज करने में मदद करेगा. 

इतना ही नहीं ये चार्जिंग केबल डेटा ट्रांसफर में भी मदद करेगी. लोकल केबल्स के साथ ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है. सस्ती केबल्स फोन को चार्ज तो कर देती हैं, लेकिन उनकी मदद से आप डेटा ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं. स्नैपकेस में सिम इजेक्टिंग टूल मिलेगा. 

कितनी है कीमत? 

इसके अलावा कॉम्पैक्ट कार्ड होल्डर दिया गया है, जिसमें आप सिम कार्ड और SD कार्ड को स्टोर कर सकते हैं. इन सभी को रखने के लिए एक केस मिलता है. आप एक क्लिक करके बॉक्स को खोल या बंद कर सकते हैं. ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर आपको ये प्रोडक्ट आसानी से मिल जाएगा. इसकी कीमत 289 रुपये है.

TOPICS:

