Oppo K13 Turbo Pro 5G की सेल, मिलेगा 3000 रुपये का डिस्काउंट, फोन में लगा है पंखा

Oppo K13 Turbo Pro सेल पर आ गया है. हाल में लॉन्च हुए इस स्मार्टफोन को आप आज यानी 15 अगस्त से खरीद सकते हैं. ये हैंडसेट Flipkart पर उपलब्ध होगा. Oppo K13 Turbo Pro को कंपनी ने इस हफ्ते की शुरुआत में लॉन्च किया है, जो अनोखे फीचर के साथ आता है.

इसमें आपको रियर पैनल पर एक फैन मिलता है, जो स्मार्टफोन को ठंडा रहने में मदद करता है. वहीं ये ओपो का पहला फोन है, जिसे गेमर्स को ध्यान में रखकर स्पेशली तैयार किया गया है. आइए जानते हैं इस फोन की कीमत और दूसरे खास फीचर्स.

कितने रुपये है कीमत?

Oppo K13 Turbo Pro को कंपनी ने 37,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया है. ये कीमत फोन के 8GB RAM + 256GB स्टोरेज वेरिएंट की है. वहीं 12GB RAM वाला वेरिएंट 39,999 रुपये में मिलेगा. हैंडसेट तीन कलर ऑप्शन- मिडनाइट मैवरिक, पर्पल फैंटम और सिल्वर नाइट में उपलब्ध है.

यह भी पढ़ें: Oppo Reno 14 Pro और Reno 14 लॉन्च, मिलेगा 50MP का फ्रंट कैमरा, इतने रुपये है कीमत

इस हैंडसेट को आप Flipkart के साथ ओपो के ऑनलाइन स्टोर और प्रमुख रिटेल स्टोर्स से खरीद सकते हैं. ये फोन Flipkart Minutes पर भी उपलब्ध होगा. इस पर 3000 रुपये का इंस्टैंट बैंक डिस्काउंट भी मिलेगा.

Advertisement

क्या हैं स्पेसिफिकेशन्स?

Oppo K13 Turbo Pro 5G में 6.8-inch का LTPS AMOLED डिस्प्ले मिलता है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है. स्क्रीन की पीक ब्राइटनेस 1600 Nits की है. स्मार्टफोन Snapdragon 8s Gen 4 प्रोसेसर पर काम करता है, जो 12GB तक RAM और 256GB तक स्टोरेज के साथ आता है.

यह भी पढ़ें: OPPO का मोबाइल हुआ सस्ता, 3 हजार रुपये की कटौती, ये है नई कीमत

इसमें कूलिंग के लिए बड़ा वेपच चैंबर दिया गया है. साथ ही रियर पैनल पर एक फैन लगा है, जो फोन को तेजी से ठंडा करने में मदद करता है. Oppo K13 Turbo Pro 5G में डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसका मेन लेंस 50MP का है. वहीं 2MP का डेप्थ सेंसर मिलता है.

फ्रंट में कंपनी ने 16MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है. डिवाइस 7000mAh की बैटरी और 80W की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आता है. हैंडसेट Android 15 पर काम करता है और इसे दो OS अपडेट के साथ तीन साल का सिक्योरिटी अपडेट मिलेगा.

---- समाप्त ----