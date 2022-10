Flipkart की बिग दिवाली सेल इस दिन से होगी शुरू, लगभग आधी कीमत पर मिलेंगे स्मार्टफोन्स!

ई-कॉमर्स साइट Flipkart ने नई सेल की घोषणा कर दी है. कंपनी अब Flipkart Big Diwali Sale शुरू करने वाली है. Flipkart Big Diwali Sale को लेकर कहा गया है कि ये 11 अक्टूबर से शुरू होकर 16 अक्टूबर तक चलेगी. कंपनी ने इसका टीजर भी जारी किया है. हालांकि, प्लस मेंबर्स के लिए ये सेल शुरू हो गई है.

कई फोन्स पर छूट

Flipkart Big Diwali Sale के दौरान Realme, Poco और Redmi जैसे स्मार्टफोन्स को बंपर छूट के साथ बेचा जाएगा. कंपनी का दावा है कि सेल के दौरान स्मार्टफोन्स पर 45 परसेंट तक का डिस्काउंट दिया जाएगा. इसके अलावा यूजर्स को बैंक डिस्काउंट और एक्सचेंज ऑफर का भी फायदा मिलेगा.

सेल के दौरान यूजर्स को ईजी EMI ऑप्शन भी दिया जाएगा. कंपनी मोबाइल खरीदने वालों को स्क्रीन डैमेज प्रोटेक्शन और Flipkart Pay Later का भी ऑप्शन दे रही है. सेल के दौरान Apple iPhone 13, iPhone 13 mini और दूसरे आईफोन्स पर भी छूट दी जाएगी.

Samsung के प्रीमियम फोन पर भी छूट

इसके अलावा Samsung Galaxy S22+ और Realme 9i 5G पर भी कंपनी छूट देगी. कंपनी सेल के दौरान हर रोज 12 am, 8 am and 4 pm बजे एक्सक्लूसिव ऑफर लेकर आएगी. ऐसे में अगर आपने कम कीमत पर आईफोन 13 को लेने का चांस पिछली सेल में मिस कर दिया था तो इस सेल में बढ़िया मौका है.

हालांकि, कई फोन्स पर बंपर छूट का फायदा आप उठा सकते हैं. Flipkart के अलावा अभी Amazon पर भी Extra Happiness Days सेल की शुरुआत हो गई है. इस सेल में भी फोन्स और दूसरे प्रोडक्ट्स को बंपर छूट के साथ बेचा जा रहा है.

ऐसे में त्योहार से पहले कम कीमत पर आप प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं. सेल के दौरान बैंक कार्ड और एक्सचेंज ऑफर के जरिए आप ज्यादा छूट का फायदा उठा सकते हैं. दूसरे सामान को भी अभी ऐमेजॉन सेल में कम कीमत पर खरीदा जा सकता है.