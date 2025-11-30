ब्लैक फ्राइडे सेल में सस्ते मिल रहे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, 65 परसेंट तक का डिस्काउंट

ब्लैक फ्राइडे सेल कई ईकॉमर्स प्लेटफॉर्म पर जारी है. ऐसी ही सेल विजय सेल्स पर चल रही है. इस सेल के दौरान इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम को सस्ते में खरीदने का मौका मिल रहा है. यहां 65 परसेंट तक का ऑफ हासिल कर सकते हैं, जिसकी जानकारी खुद ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर लिस्टेड पोस्ट में बताया है.

सेल के दौरान मोबाइल, लैपटॉप, एयर प्यूरिफायर, वॉशिंग मशीन, स्मार्ट टीवी, iPhone आदि को खरीदा जा सकेगा. सेल कब तक जलेगी, उसकी किसी डेट का ऐलान नहीं किया है.

मिल रहा बैंक ऑफर

विजय सेल्स के ब्लैक फ्राइडे सेल के दौरान बैंक ऑफर्स का भी फायदा उठा सकते हैं. इसमें SBI, IDFC और ICICI बैंक के कार्ड पर 4 हजार रुपये का इंस्टैंट कैशबैक मिलेगा.

सस्ते मिल रहे हैं iPhone

Vijay Sales के दौरान iPhone को लिस्टेड किया है. इस सेल में iPhone, 13, iPhone 14, iPhone 15, iPhone 16 और iPhone 17 सीरीज मौजूद है. यहां शुरुआती कीमत 39,999 रुपये है.

एंड्रॉयड फोन पर ऑफर

Vijay Sales के दौरान एंड्रॉयड स्मार्टफोन पर भी बंपर ऑफर मिल रहा है. मोबाइल की शुरुआती कीमत 6,499 रुपये है.

टेलिविजन पर भी मिल रहा ऑफर

विजय सेल्स के ब्लैक फ्राइडे सेल के दौरान टेलिविजन पर भी ऑफर मिल रहे हैं. शुरुआती कीमत 7,490 रुपये है. सेल के दौरान ढेरों ब्रांड के स्मार्ट टीवी मौजूद हैं, जो अलग-अलग प्राइस सेगमेंट में आते हैं.

सस्ती मिल रही हैं वॉशिंग मशीन

विजय सेल्स के ब्लैक फ्राइडे सेल के दौरान वॉशिंग मशीन को भी सस्ते में खरीदा जा सकता है. ईकॉमर्स प्लेटफॉर्म पर शुरुआती कीमत 8,990 रुपये है. यहां आपको ढेरों ब्रांड के वॉशिंग मशीन मिल जाएंगे, जिसमें सेमी ऑटोमैटिक और ऑटोमैटिक दोनों टाइप की मशीन मौजूद हैं.

