पैसा वसूल गैजेट! डायट कंट्रोल से कुकिंग तक, ₹215 में ही सीख लेंगे Portion Eating

किचन को मॉडर्न बनाना चाहते हैं, तो कुछ गैजेट्स का किचन में होना जरूरी है. ऐसा ही एक गैजेट मिनी वेट मशीन है, जिसका इस्तेमाल आप रोजमर्रा की कुकिंग में कर सकते हैं. इस वेट मशीन की मदद से आप खाना पकाते हुए अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि आप सटीक मात्रा का खाना बना सकते हैं. आइए जानते हैं इसकी खास बातें.

इस वेट मशीन पर आप 10Kg तक वजन माप सकते हैं. (Photo: Amazon)
मॉडर्न कुकिंग में सब कुछ नापतौल के होता है. आप सिर्फ अंदाजे से काम नहीं चला सकते हैं. अगर आप कोई विदेशी डिश बनाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर किसी कुकिंग चैनल को फॉलो कर रहे हैं, तो कई बार नापतौल की दिक्कत होती है. होस्ट ज्यादातर चीजों की मात्रा को मापकर बताता है. 

ऐसे में आपके पास एक ऐसा टूल होना चाहिए, जो बता सकते कि आप किस मात्रा में क्या इस्तेमाल कर रहे हैं. ऐसे ही एक गैजेट के बारे में आज हम बात कर रहे हैं, जो किफायती कीमत पर आता है और आपके किचन को स्मार्ट किचन में बदलने में मदद करेगा. 

क्यों खास है ये वेट मशीन?

हम बात कर रहे है मिनी वेट मशीन की, जो LCD डिस्प्ले के साथ आती है. ये मशीन 10 किलोग्राम तक के वजन को माप सकती है. ऐसे में आप मसालों से लेकर सब्जी तक सब कुछ एक सटीक मात्रा में मापकर इस्तेमाल कर सकेंगे. इतना ही नहीं इसका इस्तेमाल आप अपनी डाइट को बैलेंस करने के लिए भी कर सकते हैं. 

यह भी पढ़ें: खत्म हो रही Amazon Sale, सस्ते में TV-फोन-फ्रिज खरीदने का आखिरी मौका

ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर आपको इस तरह की वेट मशीन के कई विकल्प मिल जाएंगे. ऐसी ही एक मशीन Atom ब्रांड की है. कंपनी की मानें, तो इसमें एकुरेसी के लिए बेहतरीन सेंसर का इस्तेमाल किया गया है. आप इस पर 1 ग्राम से लेकर 10 किलोग्राम तक का वजन माप सकते हैं. 

इसमें TARE बटन मिलती है, जिसकी मदद से आप मल्टीपल प्रोडक्ट को एक साथ माप सकते हैं. मान लीजिए आपको 1 किलोग्राम का मिक्स्चर तैयार करना है, जिसमें अलग-अलग वजन की चीजों को मिक्स करना है.

यह भी पढ़ें: दिवाली पर 80 परसेंट तक का ऑफ, Amazon पर जारी है खास सेल, फोन समेत कई प्रोडक्ट पर बंपर ऑफर

आप इस बटन का इस्तेमाल करके किसी भी वेट को जीरो कर सकते हैं. यानी आपने 100 ग्राम किसी चीज का वेट किया, फिर TARE बटन यूज करके उसे जीरो कर दिया. इसके बाद आप 100 ग्राम की दूसरी चीज इसमें जोड़ सकते हैं. इस तरह से आपको इन चीजों को अलग-अलग वजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. 

कितनी है कीमत? 

Atom के 10 किलोग्राम क्षमता वाली वेट मशीन की कीमत 215 रुपये है. इस डिवाइस को आप ऐमेजॉन से खरीद सकते हैं. इस डिजिटल स्केल में LED डिस्प्ले मिलता है. प्रोडक्ट पर आपको बैंक डिस्काउंट भी मिल जाएगा. ध्यान रखें कि किसी प्रोडक्ट को खरीदने से पहले उसके रिव्यू जरूर चेक कर लें.

