पैसा वसूल गैजेट! डायट कंट्रोल से कुकिंग तक, ₹215 में ही सीख लेंगे Portion Eating

मॉडर्न कुकिंग में सब कुछ नापतौल के होता है. आप सिर्फ अंदाजे से काम नहीं चला सकते हैं. अगर आप कोई विदेशी डिश बनाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर किसी कुकिंग चैनल को फॉलो कर रहे हैं, तो कई बार नापतौल की दिक्कत होती है. होस्ट ज्यादातर चीजों की मात्रा को मापकर बताता है.

ऐसे में आपके पास एक ऐसा टूल होना चाहिए, जो बता सकते कि आप किस मात्रा में क्या इस्तेमाल कर रहे हैं. ऐसे ही एक गैजेट के बारे में आज हम बात कर रहे हैं, जो किफायती कीमत पर आता है और आपके किचन को स्मार्ट किचन में बदलने में मदद करेगा.

क्यों खास है ये वेट मशीन?

हम बात कर रहे है मिनी वेट मशीन की, जो LCD डिस्प्ले के साथ आती है. ये मशीन 10 किलोग्राम तक के वजन को माप सकती है. ऐसे में आप मसालों से लेकर सब्जी तक सब कुछ एक सटीक मात्रा में मापकर इस्तेमाल कर सकेंगे. इतना ही नहीं इसका इस्तेमाल आप अपनी डाइट को बैलेंस करने के लिए भी कर सकते हैं.

ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर आपको इस तरह की वेट मशीन के कई विकल्प मिल जाएंगे. ऐसी ही एक मशीन Atom ब्रांड की है. कंपनी की मानें, तो इसमें एकुरेसी के लिए बेहतरीन सेंसर का इस्तेमाल किया गया है. आप इस पर 1 ग्राम से लेकर 10 किलोग्राम तक का वजन माप सकते हैं.

इसमें TARE बटन मिलती है, जिसकी मदद से आप मल्टीपल प्रोडक्ट को एक साथ माप सकते हैं. मान लीजिए आपको 1 किलोग्राम का मिक्स्चर तैयार करना है, जिसमें अलग-अलग वजन की चीजों को मिक्स करना है.

आप इस बटन का इस्तेमाल करके किसी भी वेट को जीरो कर सकते हैं. यानी आपने 100 ग्राम किसी चीज का वेट किया, फिर TARE बटन यूज करके उसे जीरो कर दिया. इसके बाद आप 100 ग्राम की दूसरी चीज इसमें जोड़ सकते हैं. इस तरह से आपको इन चीजों को अलग-अलग वजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

कितनी है कीमत?

Atom के 10 किलोग्राम क्षमता वाली वेट मशीन की कीमत 215 रुपये है. इस डिवाइस को आप ऐमेजॉन से खरीद सकते हैं. इस डिजिटल स्केल में LED डिस्प्ले मिलता है. प्रोडक्ट पर आपको बैंक डिस्काउंट भी मिल जाएगा. ध्यान रखें कि किसी प्रोडक्ट को खरीदने से पहले उसके रिव्यू जरूर चेक कर लें.

