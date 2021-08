Tokyo Paralympics: जैवलिन थ्रो में देवेंद्र-सुंदर का धमाल, भारत ने जीते दो पदक

टोक्यो पैरालंपिक में देवेंद्र झाझरिया और सुंदर सिंह गर्जुर ने जैवलिन थ्रो (F46 वर्ग) में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए भारत के खाते में दो और मेडल डाल दिए हैं. देवेंद्र झाझरिया ने रजत तो सुंदर सिंह ने कांस्य पदक जीता है. इसी के साथ भारत ने टोक्यो पैरालंपिक में कुल 7 मेडल जीत लिए हैं.

स्वर्ण पदक श्रीलंका के Mudiyanselage Herath ने जीता है. उन्होंने 67.79 मीटर का थ्रो किया. वहीं, देवेंद्र ने 64.35 मीटर और सुंदर सिंह ने 64.01 मीटर दूर भाला फेंका. राजस्थान के चुरु जिले के देवेंद्र झाझरिया ने इससे पहले रियो पैरालंपिक- 2016 में गोल्ड मेडल जीता था. उनके नाम भारत की ओर से पैरालंपिक में दो बार गोल्ड जीतने का रिकॉर्ड दर्ज है.

🔥Devendra Jhajharia grabs #Silver and Sundar Singh Gurjar claims #Bronze as India dominate the podium in the Men's Javelin Throw F46 Final taking India's tally to 7 pic.twitter.com/7psG5e7p82